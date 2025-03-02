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Харрисон Форд пропустит награждение «Оскара» из‑за лишая

Сегодня в 09:45
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Харрисон Форд пропустит церемонию вручения «Оскара», которое состоится 3 марта. За день до мероприятия актер отказался от участия из‑за проблем со здоровьем, сообщает Variety со ссылкой на его представителей.

28 февраля Форду диагностировали опоясывающий лишай. Это неизлечимая вирусная инфекция, похожая на «болезненную сыпь» по одной из сторон туловища, но угрозы жизни она не представляет.

Форд должен был выступить одним из ведущих церемонии, объявив одну из номинаций. Кто придет ему на замену, не уточняется.

Главным ведущим «Оскара» станет Конан О’Брайен. За главную награду поборются фильмы «Анора», Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из «Никеля»», «Субстанция», «Злая: Сказка о ведьме Запада».

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