«Все уже окстились»: в Госдуме посчитали, что квадроберы потеряли актуальность

В Госдуме РФ не увидели смысла в разработке законопроекта о контроле квадробики, поскольку тема ушла из повестки. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре и певец Денис Майданов.
«Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему. <…> Переодевалки, маски и все такое — это Новый год под елкой. И родители, которые поняли, что это игра, поиграли и закончили, — молодцы, а если они потакают детям, а дети продолжают это воспринимать как образ жизни, то это проблема», — сказал Майданов.
По мнению Майданова, «нет никакого смысла возвращаться» к регулированию квадробики, а у Госдумы «есть гораздо важнее и серьезнее задачи».
Квадроберы привлекли широкое внимание в начале сентября 2024-го после скандала с Мией Бойко, которая на сцене пристыдила девочку за ее увлечение. После волны критики, в том числе со стороны Егора Крида и Екатерины Мизулиной, певица продолжила осуждать квадробику, назвав занятие «ненормальным» и «абсолютно чуждым нашему обществу веянием». Негодование в свой адрес она объяснила злостью людей, которым нужно «выливать агрессию».
Квадроберы стали одной из главных тем в соцсетях. В начале октября в Госдуме приступили к разработке законопроекта о запрете «пропаганды квадроберства», а в РПЦ квадробику объявили подготовкой к принятию ЛГБТ*-идеологии. 75% россиян посчитали увлечение квадробикой поводом для беспокойства за детей, а в школах появились профилактические беседы о вреде переодевания в животных. Обсуждения вышли и за пределы РФ: в Узбекистане родителям квадроберов грозили штрафами.
Одновременно с этим узнаваемость квадробики росла. В октябре товары для квадроберов на Wildberries продавались в 49 раз чаще. В ноябре помощники Деда Мороза в Великом Устюге рассказали, что дети просили в подарок маски животных и украшения для создания образа, а также игрушечных лошадок для хоббихорсинга. «Афиша Daily» добавила квадроберов в сборник главных мемов и явлений 2024 года.
* Верховный суд РФ признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.