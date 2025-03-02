«Все уже окстились»: в Госдуме посчитали, что квадроберы потеряли актуальность

Сегодня / 07:24
Умер фронтмен New York Dolls Дэвид Йохансен
Сегодня / 09:45
Харрисон Форд пропустит награждение «Оскара» из‑за лишая
Сегодня / 06:15
Дональд Трамп объявил английский язык официальным в США
Вчера / 17:58
Началась разработка «Головоломки-3»
Вчера / 16:50
SpaceX отправила в космос музыку японской анонимной певицы
Вчера / 15:30
В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли 26-метровый замок из мельниц
Вчера / 14:27
Юлия Ахмедова жила с мужчиной, который скрывал от нее жену: «Я его ненавижу»
Вчера / 14:02
Петар Мартич отменил концерт «Прыгай киска» в Москве
Вчера / 13:55
Блейк Лайвли наняла бывшего замначальника из ЦРУ для суда с Джастином Бальдони
Вчера / 12:04
По «Безумно богатым азиатам» снимут сериал
Вчера / 11:55
На «Госуслугах» появился самозапрет на кредиты и займы
Вчера / 10:45
Опрос: более половины врачей не оценили обязательные отработки после медвузов
Вчера / 10:32
Брутто: «У меня нашли меланому, вырезали кусман мяса на ноге»
Вчера / 09:19
Скала, Стэтем, Феникс: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
Вчера / 07:50
Средняя зарплата в Москве выросла до 162 тыс. рублей в месяц
Вчера / 07:20
В США банк отправил клиенту 81 трлн долларов вместо 280
Вчера / 06:54
Puma выпустит кроссовки, посвященные факультетам Хогвартса
Вчера / 23:29
«О Боже, нет!»: Джессика Лэнг ответила на возможность вернуться в «Американскую историю ужасов»
Вчера / 22:47
Парикмахер Фредерик Аргуэльо пожаловалась, что вместо нее на «Оскар» номинировали ее ассистентку
Вчера / 22:06
Анджелика Хьюстон появилась в трейлере сериала «Час ноль» — экранизации романа Агаты Кристи
Вчера / 21:09
Юра Борисов отдаст «Оскар» маме, если получит награду
28 февраля / 20:11
Джефф Бриджес анонсировал альбом неизданных песен, созданных в 70-х
28 февраля / 19:07
Натали Дормер открывает первый дом Рональда МакДональда в трейлере «Дети Одри»
28 февраля / 18:17
СМИ: Instagram* планирует создать отдельное приложение для Reels
28 февраля / 18:16
«Мадам Паутина» и «Джокер» стали триумфаторами антипремии «Золотая малина-2024»
28 февраля / 16:58
Проекты по защите слонов получают больше денег, чем инициативы по охране других животных
28 февраля / 15:45
В Екатеринбурге задержали главного редактора «Вечерних ведомостей»
28 февраля / 15:21
В Москве продают бывшие кассы Белорусского вокзала

«Все уже окстились»: в Госдуме посчитали, что квадроберы потеряли актуальность

Сегодня в 08:45
Фото: NurPhoto/Getty Images

В Госдуме РФ не увидели смысла в разработке законопроекта о контроле квадробики, поскольку тема ушла из повестки. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре и певец Денис Майданов.

«Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему. <…> Переодевалки, маски и все такое — это Новый год под елкой. И родители, которые поняли, что это игра, поиграли и закончили, — молодцы, а если они потакают детям, а дети продолжают это воспринимать как образ жизни, то это проблема», — сказал Майданов.

По мнению Майданова, «нет никакого смысла возвращаться» к регулированию квадробики, а у Госдумы «есть гораздо важнее и серьезнее задачи».

Квадроберы привлекли широкое внимание в начале сентября 2024-го после скандала с Мией Бойко, которая на сцене пристыдила девочку за ее увлечение. После волны критики, в том числе со стороны Егора Крида и Екатерины Мизулиной, певица продолжила осуждать квадробику, назвав занятие «ненормальным» и «абсолютно чуждым нашему обществу веянием». Негодование в свой адрес она объяснила злостью людей, которым нужно «выливать агрессию».

Квадроберы стали одной из главных тем в соцсетях. В начале октября в Госдуме приступили к разработке законопроекта о запрете «пропаганды квадроберства», а в РПЦ квадробику объявили подготовкой к принятию ЛГБТ*-идеологии. 75% россиян посчитали увлечение квадробикой поводом для беспокойства за детей, а в школах появились профилактические беседы о вреде переодевания в животных. Обсуждения вышли и за пределы РФ: в Узбекистане родителям квадроберов грозили штрафами.

Одновременно с этим узнаваемость квадробики росла. В октябре товары для квадроберов на Wildberries продавались в 49 раз чаще. В ноябре помощники Деда Мороза в Великом Устюге рассказали, что дети просили в подарок маски животных и украшения для создания образа, а также игрушечных лошадок для хоббихорсинга. «Афиша Daily» добавила квадроберов в сборник главных мемов и явлений 2024 года.

* Верховный суд РФ признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами