«Все уже окстились»: в Госдуме посчитали, что квадроберы потеряли актуальность

«Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему. <…> Переодевалки, маски и все такое — это Новый год под елкой. И родители, которые поняли, что это игра, поиграли и закончили, — молодцы, а если они потакают детям, а дети продолжают это воспринимать как образ жизни, то это проблема», — сказал Майданов.