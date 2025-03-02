Дональд Трамп объявил английский язык официальным в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, объявляющий английский официальным языком страны. Это первое подобное решение за почти 250-летнюю историю Штатов, сообщает Deadline.
«Все исторические документы нашей страны, включая Декларацию независимости и Конституцию, были написаны на английском языке. Поэтому давно пора объявить английский язык официальным языком Соединенных Штатов. Национально обозначенный язык лежит в основе единого и сплоченного общества, и Соединенные Штаты крепнут благодаря гражданами, которые могут свободно обмениваться идеями на одном общем языке», — говорится в указе Трампа.
Трамп отменил предыдущий указ Билла Клинтона от 2000 года, написанный с целью улучшения доступа людей с неполным знанием английского языка к услугам. Однако новая политика не требует никаких изменений в работе государственных и коммерческих организаций, в том числе не запрещает вести бизнес и делопроизводство на других языках.
Более чем в 30 штатах английский язык уже признан официальным. При этом американцы все чаще разговаривают на двух языках. Данные переписи населения показывают, что каждый пятый человек говорит дома на другом языке.
Основатели США не считали нужным устанавливать английский язык в качестве официального, чтобы не притеснять борцов за независимость США, говоривших на голландском, французском или немецком. Однако использование английского языка в США контролировалось и — в отношении групп людей — было обязательным: к примеру, порабощенным африканцам и коренным американцам запрещалось говорить на своих родных языках в некоторые периоды истории.