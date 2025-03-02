Дональд Трамп объявил английский язык официальным в США

Основатели США не считали нужным устанавливать английский язык в качестве официального, чтобы не притеснять борцов за независимость США, говоривших на голландском, французском или немецком. Однако использование английского языка в США контролировалось и — в отношении групп людей — было обязательным: к примеру, порабощенным африканцам и коренным американцам запрещалось говорить на своих родных языках в некоторые периоды истории.