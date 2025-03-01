Началась разработка «Головоломки-3»

Сценаристка Дэйв Холстейн сообщил о начале разработки «Головоломки-3». Она не только подтвердила выход третьей части, но и намекнула на планы далеко за пределами трилогии во время розговора с The Direct.
«Мы все еще наслаждаемся весельем от второго фильма. Я не сомневаюсь, что в какой‑то момент появится третья, а также, надеюсь, с четвертой по шестую, седьмая и восьмая [„Головоломки“]», — сказала Холстейн.
Соавтор сценария «Головомки-2» допустила, что в новом фильме главная героиня Райли вступит в следующую главу своей жизни — и появятся новые возможности для повествования. Отдельно внимание Холстейн хочет уделить Радости и ее изменениям с возрастом.
«В каждом новом фильме вы хотите, чтобы игра изменилась, и в каждом сиквеле вы хотите, чтобы игра изменилась фундаментально. Здорово, что Райли стала двигателем этой франшизы, и новая глава ее жизни действительно фундаментально меняет историю. Меняется то, чего вы хотите в жизни, меняется и то, кто вы есть. Ваше самоощущение меняется. Знаете, это увлекательно с точки зрения писателя, вам дают новые идеи для создания чего‑то крутого», — поделилась размышления Холстейн.
Официально Pixar и Disney анонсов о «Головоломке-3» не делали.
«Головоломка» впервые вышла и успешно показала себя в прокате в 2015 году. Сиквел появился спустя почти 10 лет, в 2024-м, и стал самым кассовым мультфильмом в истории, пока в феврале 2025-го его не обогнал китайский мульт «Нэчжа-2».