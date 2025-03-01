Началась разработка «Головоломки-3»

«В каждом новом фильме вы хотите, чтобы игра изменилась, и в каждом сиквеле вы хотите, чтобы игра изменилась фундаментально. Здорово, что Райли стала двигателем этой франшизы, и новая глава ее жизни действительно фундаментально меняет историю. Меняется то, чего вы хотите в жизни, меняется и то, кто вы есть. Ваше самоощущение меняется. Знаете, это увлекательно с точки зрения писателя, вам дают новые идеи для создания чего‑то крутого», — поделилась размышления Холстейн.