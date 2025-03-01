SpaceX отправила в космос музыку японской анонимной певицы

SpaceX отправила на околоземную орбиту музыку японской цифровой певицы Адо. Конечная остановка — Луна, сообщает Variety.
Ракета Falcon 9 успешно доставила записи Адо в космос в рамках сотрудничества творческих коллективов из Великобритании, Японии и США. Это часть проекта НАСА под названием Artemis, который стремится перенести опыт знакомства с художественными произведениями во внеземную среду. Однако звуковые волны не могут распространяться в вакууме космоса.
Об Адо известно немногое — ни имени, ни места рождения. Впервые она привлекла всеобщее внимание после релиза своего дебютного хита «Usseewa» 2020 года. Следующим ее успехом стала запись заглавного трека для аниме «Ван Пис: Красный» «New Genesis». К 22 годам она может похватиться 7,8 млн подписчиков на ютубе, 4 млрд прослушиваний и 33 международными турами в 30 странах. Теперь она может стать первым человек, чей голос будет транслировать с Луны.
27 февраля аэрокосмическая компания Blue Origin сообщила об отправке в космос женской туристической команды команды, в которую вошли поп-звезда Кэти Перри и супруга Джеффа Безоса Лорен Санчес. Полет запланирован на весну.