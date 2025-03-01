SpaceX отправила в космос музыку японской анонимной певицы

Об Адо известно немногое — ни имени, ни места рождения. Впервые она привлекла всеобщее внимание после релиза своего дебютного хита «Usseewa» 2020 года. Следующим ее успехом стала запись заглавного трека для аниме «Ван Пис: Красный» «New Genesis». К 22 годам она может похватиться 7,8 млн подписчиков на ютубе, 4 млрд прослушиваний и 33 международными турами в 30 странах. Теперь она может стать первым человек, чей голос будет транслировать с Луны.