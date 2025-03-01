Юлия Ахмедова жила с мужчиной, который скрывал от нее жену: «Я его ненавижу»

Юлия Ахмедова жила с мужчиной, который тайно состоял в браке с женщиной из другого города. О неприятном инциденте она рассказала на шоу Ильи Соболева «Токсики».
«Я рассталась с парнем, конченым мудаком. Выяснилось, что в другом городе он живет с какой‑то бабой», — начала юмористка.
«Его другая девушка живет в Красноярске. Она основная, я запасная. Он сказал, что едет туда по работе и зайдет в какой‑то клуб. И тут он пропадает, не отвечает на звонки. Ночью я переживаю, звоню ему. Мне приходит смс: „Он спит. Что вам надо? Это его жена“», — поделилась Ахмедова.
«Звоню Руслану Белому*, рассказываю. Он говорит: „Бери и звони туда. Если ты не позвонишь, он завтра скажет, что это был прикол“. Я позвонила, она сбросила и написала: „Сейчас с его номера позвоню. Пусть сам платит“», — рассказала она.
При расставании он втайне вывез вещи из их квартиры. «Ничего мне не сказал, еще и денег остался должен. Я его ненавижу, все мои друзья его ненавидят. Он кому‑то сказал, что будто бросил всех моих подруг [вместе со мной]», — возмутилась артистка.
Спустя год друг позвал Ахмедову на свою свадьбу и предупредил, что бывший парень с той самой девушкой тоже приглашен на праздник. Хотя она сначала отказалась, невеста убедила ее приехать и пообещала рассадить их в разные части зала.
Комикесса пыталась игнорировать обидчиков на протяжении вечера. Она пришла на церемонию в платье, и бирка царапала ей спину. Ахмедова решила дождаться момента и отрезать ее ножом в стороне от гостей. Однако ее приняли за убийцу.
«Я думаю, что сейчас будет танцевальная пауза, я пойду в туалет и нафиг срежу эту штуку, потому что так невозможно. Начинается пауза, я беру нож, начинаю идти. Ко мне подбегает сестра Александра Гудкова и говорит: „Юля, не надо!“ Это было очень смешно, весь стол подорвался за мной. Я даже не сразу поняла, в чем проблема», — вспомнила Ахмедова.
*Руслан Белый внесен Минюстом в реестр иноагентов.