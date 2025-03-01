Юлия Ахмедова жила с мужчиной, который скрывал от нее жену: «Я его ненавижу»

«Его другая девушка живет в Красноярске. Она основная, я запасная. Он сказал, что едет туда по работе и зайдет в какой‑то клуб. И тут он пропадает, не отвечает на звонки. Ночью я переживаю, звоню ему. Мне приходит смс: „Он спит. Что вам надо? Это его жена“», — поделилась Ахмедова.