Блейк Лайвли наняла бывшего замначальника из ЦРУ для суда с Джастином Бальдони

Сегодня / 11:55
На «Госуслугах» появился самозапрет на кредиты и займы
Сегодня / 15:30
В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли 26-метровый замок из мельниц
Сегодня / 14:27
Юлия Ахмедова жила с мужчиной, который скрывал от нее жену: «Я его ненавижу»
Сегодня / 14:02
Петар Мартич отменил концерт «Прыгай киска» в Москве
Сегодня / 12:04
По «Безумно богатым азиатам» снимут сериал
Сегодня / 10:45
Опрос: более половины врачей не оценили обязательные отработки после медвузов
Сегодня / 10:32
Брутто: «У меня нашли меланому, вырезали кусман мяса на ноге»
Сегодня / 09:19
Скала, Стэтем, Феникс: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
Сегодня / 07:50
Средняя зарплата в Москве выросла до 162 тыс. рублей в месяц
Сегодня / 07:20
В США банк отправил клиенту 81 трлн долларов вместо 280
Сегодня / 06:54
Puma выпустит кроссовки, посвященные факультетам Хогвартса
Сегодня / 23:29
«О Боже, нет!»: Джессика Лэнг ответила на возможность вернуться в «Американскую историю ужасов»
Сегодня / 22:47
Парикмахер Фредерик Аргуэльо пожаловалась, что вместо нее на «Оскар» номинировали ее ассистентку
Сегодня / 22:06
Анджелика Хьюстон появилась в трейлере сериала «Час ноль» — экранизации романа Агаты Кристи
Сегодня / 21:09
Юра Борисов отдаст «Оскар» маме, если получит награду
Вчера / 20:11
Джефф Бриджес анонсировал альбом неизданных песен, созданных в 70-х
Вчера / 19:07
Натали Дормер открывает первый дом Рональда МакДональда в трейлере «Дети Одри»
Вчера / 18:17
СМИ: Instagram* планирует создать отдельное приложение для Reels
Вчера / 18:16
«Мадам Паутина» и «Джокер» стали триумфаторами антипремии «Золотая малина-2024»
Вчера / 16:58
Проекты по защите слонов получают больше денег, чем инициативы по охране других животных
Вчера / 15:45
В Екатеринбурге задержали главного редактора «Вечерних ведомостей»
Вчера / 15:21
В Москве продают бывшие кассы Белорусского вокзала
Обновлено вчера в 15:21
Skype прекратит работу в мае этого года
Вчера / 15:12
Стилисты Миша и Китти переосмыслили банный ритуал в фотопроекте «Б.О.Р. 812»
Вчера / 14:40
Билли Айдол выпустит первый за 10 лет альбом
Вчера / 14:30
В подарочные пакеты номинантов на «Оскар» вошли размещение в отелях, косметика и марихуана
Вчера / 12:49
Боевик «Охота на воров-2: Пантера» возглавил топ популярных фильмов у пиратов
Вчера / 12:40
Глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди: «Я не ухожу на пенсию и продолжу продюсировать фильмы»

Блейк Лайвли наняла бывшего замначальника из ЦРУ для суда с Джастином Бальдони

Сегодня в 13:55
Фото: John Nacion/Getty Images

Блейк Лайвли наняла кризисного менеджера по связям с общественностью, который раньше работал заместителем начальника штаба ЦРУ и советником директора. Его зовут Ник Шапиро, сообщает Variety.

Юристы Лайвли заявили, что их клиентка проводит консультации с Шапиро «по стратегии правовой коммуникации» в рамках судебный тяжбы с режиссером и актером Джастином Бальдони. Как пишет издания, Шапиро имеет большие связи в правительстве.

Тем временем The New York Times (NYT) призвала суд отклонить иск Бальдони о клевете. Поводом для судебного спора с газетой стала публикация, после которой завязался скандал с Лайвли.

Балдони обвинил NYT обвинил NYT в сотрудничестве с Лайвли и ее пиар-командой из‑за статьи, которая вышла 21 декабря 2024 года под заголовком «„Мы можем похоронить любого“: внутри голливудской клеветнической машины». В статье рассказывалось про жалобу Лайвли о неправомерном поведении режиссера и утверждалось, что Бальдони и его помощники в отместку пытались очернить репутацию актрисы.

В своем иске NYT обвинила Бальдони в попытках «втянуть The Times в свою масштабную вражду с Лайвли» и уверяла, что газета просто «занималась сбором новостей и публикацией статьи и видео о споре» с Лайвли. В газете заявили, что иск Бальдони «рассказывает однобокую историю, которая попала во множество заголовком, но The Times не имеет отношения к этому спору».

«Мы сделали именно то, что должны были сделать новостные организации: мы проинформировали общественность о жалобе [на Бальдони], которую она подала в Департамент гражданских прав Калифорнии. Неправильно организованная кампания Бальдони против The Times — подвергающая сомнению нашу этику, пытающаяся дискредитировать наши репортажи, подача необоснованного иска — не заставит нас замолчать», — заявил пресс-секретарь NYT Даниэль Роудс Ха.

Конфликт между Лайвли и Бальдони начался в декабре 2024 года. Актриса обвинила режиссера фильма «Все закончится на нас», в котором вместе с ним сыграла главную роль, в «неподобающем и неуместном поведении» и попытке «уничтожить» ее карьеру. Бальдони отверг все обвинения и подал встречный иск против нее, а также ее мужа Райана Рейнолдса и публицистки Лесли Слоан.

В конце января адвокаты Бальдони опубликовали ролики со съемок фильма, которые призваны доказать, что их клиент не домогался Лайвли. Следом постановщик запустил сайт со всеми материалами по делу. 18 февраля Лайвли сообщила, что еще двое неназванных актрис готовы дать показания против Бальдони.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами