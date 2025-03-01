Блейк Лайвли наняла бывшего замначальника из ЦРУ для суда с Джастином Бальдони

В своем иске NYT обвинила Бальдони в попытках «втянуть The Times в свою масштабную вражду с Лайвли» и уверяла, что газета просто «занималась сбором новостей и публикацией статьи и видео о споре» с Лайвли. В газете заявили, что иск Бальдони «рассказывает однобокую историю, которая попала во множество заголовком, но The Times не имеет отношения к этому спору».