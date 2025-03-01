Блейк Лайвли наняла бывшего замначальника из ЦРУ для суда с Джастином Бальдони

Блейк Лайвли наняла кризисного менеджера по связям с общественностью, который раньше работал заместителем начальника штаба ЦРУ и советником директора. Его зовут Ник Шапиро, сообщает Variety.
Юристы Лайвли заявили, что их клиентка проводит консультации с Шапиро «по стратегии правовой коммуникации» в рамках судебный тяжбы с режиссером и актером Джастином Бальдони. Как пишет издания, Шапиро имеет большие связи в правительстве.
Тем временем The New York Times (NYT) призвала суд отклонить иск Бальдони о клевете. Поводом для судебного спора с газетой стала публикация, после которой завязался скандал с Лайвли.
Балдони обвинил NYT обвинил NYT в сотрудничестве с Лайвли и ее пиар-командой из‑за статьи, которая вышла 21 декабря 2024 года под заголовком «„Мы можем похоронить любого“: внутри голливудской клеветнической машины». В статье рассказывалось про жалобу Лайвли о неправомерном поведении режиссера и утверждалось, что Бальдони и его помощники в отместку пытались очернить репутацию актрисы.
В своем иске NYT обвинила Бальдони в попытках «втянуть The Times в свою масштабную вражду с Лайвли» и уверяла, что газета просто «занималась сбором новостей и публикацией статьи и видео о споре» с Лайвли. В газете заявили, что иск Бальдони «рассказывает однобокую историю, которая попала во множество заголовком, но The Times не имеет отношения к этому спору».
«Мы сделали именно то, что должны были сделать новостные организации: мы проинформировали общественность о жалобе [на Бальдони], которую она подала в Департамент гражданских прав Калифорнии. Неправильно организованная кампания Бальдони против The Times — подвергающая сомнению нашу этику, пытающаяся дискредитировать наши репортажи, подача необоснованного иска — не заставит нас замолчать», — заявил пресс-секретарь NYT Даниэль Роудс Ха.
Конфликт между Лайвли и Бальдони начался в декабре 2024 года. Актриса обвинила режиссера фильма «Все закончится на нас», в котором вместе с ним сыграла главную роль, в «неподобающем и неуместном поведении» и попытке «уничтожить» ее карьеру. Бальдони отверг все обвинения и подал встречный иск против нее, а также ее мужа Райана Рейнолдса и публицистки Лесли Слоан.
В конце января адвокаты Бальдони опубликовали ролики со съемок фильма, которые призваны доказать, что их клиент не домогался Лайвли. Следом постановщик запустил сайт со всеми материалами по делу. 18 февраля Лайвли сообщила, что еще двое неназванных актрис готовы дать показания против Бальдони.