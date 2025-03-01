На «Госуслугах» появился самозапрет на кредиты и займы

Запрет накладывается на все потребительские кредиты и займы, а также полностью или частично. К примеру, по желанию гражданина можно запретить только дистанционное оформление долга. При этом самозапрет нельзя установить на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.