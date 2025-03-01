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На «Госуслугах» появился самозапрет на кредиты и займы

Сегодня в 11:55
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

Портал «Госуслуги» ввел для пользователей самозапрет на получение кредитов и займов. Одновременно с этим вступил в силу соответствующий закон, сообщает ТАСС.

Запрет накладывается на все потребительские кредиты и займы, а также полностью или частично. К примеру, по желанию гражданина можно запретить только дистанционное оформление долга. При этом самозапрет нельзя установить на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.

Банки и микрофинансовые организации увидят специальную отметку в кредитной истории. Если мошенникам все же удастся получить кредит на имя гражданина, который установил самозапрет, то возвращать банку ничего не придется, обещают в Минцифры РФ.

Минцифры России/Telegram

Чтобы снять ограничение, нужно подать заявление на портале и оформить электронную подпись, если ее нет. Самозапрет перестанет действовать через день после внесения изменений в кредитную историю. Как поясняли авторы инициативы, такой «период охлаждения» поможет принять более взвешенное решение о необходимости получить заем или кредит. Устанавливать запреты можно неограниченное количество раз.

Установить самозапрет можно бесплатно в МФЦ. Однако сейчас, как пишет ТАСС, эта возможность есть не во всех отделениях.

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