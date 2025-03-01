Петар Мартич отменил концерт «Прыгай киска» в Москве

Петар Мартич сообщил об отмене концертов «Прыгай киска» в Москве. Пост об этом появился в его телеграм-канале.
Рэпер собирался выступить в столице в начале марта. Два концерта должны были пройти в ДК «Кристалл», 6 и 7 марта, а 8 марта — на «Большом рейве» в клубе Blank. В заведении также подтвердили срыв выступления.
Причиной отмены стала невозможность Мартича въехать в Россию. В январе 2024 года его выдворили из страны из‑за дела о пропаганде наркотиков в песнях. О запрете на въезд для него ранее не сообщалось.
«На момент организации и анонса предстоящих концертов мы были уверены, что они состоятся без каких‑либо проблем, в январе этого года суд законно снял с меня все ограничения», — пишет артист.
«Однако почему‑то эта процедура в инстанциях занимает больше времени, чем должна и чем меня уверяли. Мы с командой юристов сделали все возможное за последний месяц, переносили и покупали новые авиабилеты раз в неделю, но нам требуется больше времени», — добавил он.
Мартич принес извинения слушателям, выразил разочарование из‑за сложившейся ситуации и отметил, что вложил в организацию много сил.
Он подчеркнул, что намерен «решить вопрос и сыграть концерты чуть позже». «Мы переносим их на открытую дату, точную мы сможем объявить как только все станет ясно. Рассчитываем на ближайшие недели/месяцы», — сказано в посте.
В конце он предложил поклонникам вернуть купленные билеты или подождать анонса новой даты.