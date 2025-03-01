По «Безумно богатым азиатам» снимут сериал

Фильм «Безумно богатые азиаты» (2018) стал культурным феноменом: при бюджете 30 млн долларов он собрал 238 млн и вернул в Голливуд интерес к азиатским историям. Сериал позволит глубже раскрыть сатирический взгляд Квана на мир сверхбогатых семей Сингапура, Гонконга и Шанхая.