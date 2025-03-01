По «Безумно богатым азиатам» снимут сериал

Стриминговый сервис Max начал работу над сериалом по «Безумно богатым азиатам». Об этом пишет Deadline.
Проект возглавит Адель Лим — сценаристка фильма 2018 года. Она выступит шоураннером, исполнительным продюсером и автором сценария. В основу лягут книги Кевина Квана «Безумно богатая китайская девушка», «Проблемы безумно богатых азиатов» и «Lies and Weddings».
Писатель вместе с режиссером оригинальной картины Джоном М. Чу станут исполнительными продюсерами. Продюсированием займутся компании Color Force («Голодные игры») и SK Global.
Сейчас они заняты созданием сценарной группы. Даты съемок и релиза не объявлены.
Фильм «Безумно богатые азиаты» (2018) стал культурным феноменом: при бюджете 30 млн долларов он собрал 238 млн и вернул в Голливуд интерес к азиатским историям. Сериал позволит глубже раскрыть сатирический взгляд Квана на мир сверхбогатых семей Сингапура, Гонконга и Шанхая.
В оригинальной картине снимались Джемма Чан, Мишель Йео, Нико Сантос, Ронни Чен, Джимми О. Ян, Кен Жонг, Аквафина и Лиза Лю.
По информации издания, с некоторыми из этих актеров уже прошли предварительные переговоры о появлении в сериале. Впрочем, на данный момент у команды нет четкого видения сюжета, как и героев.
Кроме того, в разработке находится сиквел «Безумно богатых азитов».