Брутто: «У меня нашли меланому, вырезали кусман мяса на ноге»

Участник «Каспийского груза» Брутто прошел лечение от меланомы. Об обнаруженном раке кожи он рассказал в беседе с The-Flow.
В 2024 году рэпер перенес три операции. Одна из них оказалась для борьбы с онкологическим заболеванием.
«Весной у меня обнаружили меланому, рак кожи. Это была моя первая операция в жизни. Вырезали кусман мяса на ноге», — вспомнил он.
По его словам, на ухудшающееся состояние обратила внимание его девушка-косметолог, она заметила, что родинка на его теле из светлой становится темной.
«По волнению докторов перед операцией, по тому, как они поторапливали меня, я понял, что еще немного промедления — и все было бы куда серьезней», — добавил артист.
Он отметил, что восстановление заняло долгое время и потрепало нервы: «До операции долго нервничаешь, волнуешься, а как это будет. После операции надо, чтобы прошло время, проверить на УЗИ, не осталось ли корней у этого рака, не прилип ли к кости».
На новом альбоме «Метис» Брутто поделился, что ему теперь нельзя загорать на солнце: «В Таиланде я ходил в водолазке. Длинные рукава, штаны, на нисходящем солнце шорты мог надеть».
Спустя полгода после первой операции рэпер узнал об отрыве сухожилия на руке: «Я думал, что это просто воспаление. Продолжаю ходить в зал, делать махи гантелями — и ситуация ухудшается. Когда я залазил в аппарат МРТ, мне сказали, что у меня там, как минимум, три проблемы сразу.»
Тогда ему пришлось снова лечь под нож, хирурги провели сразу две операции в разных местах. Это повлияло на процесс записи нового альбома.
«Вообще ни черта не можешь. У меня перевязана рука, нельзя шевелить плечом, нельзя мочить место прооперированное, куча „нельзя“. На восьмой день я сижу в кресле перед компом, <…> сползаю пониже, потом локтями опираюсь на подлокотники, чтобы подняться. В этот момент все, что мне восемь дней назад сшили, у меня под ухом трещит так, будто парчу порвали», — рассказал участник КГ.
Оказалось, что Брутто действительно порвал связки и в декабре перенес повторную операцию. Сейчас он может шевелить рукой, «но все равно она очень непластичная».
«Мне сказали, что возможности ею крутить, закидывать за голову и растягиваться вернутся процентов на 70. Полноценной она уже не будет», — заключил артист.