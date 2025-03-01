Брутто: «У меня нашли меланому, вырезали кусман мяса на ноге»

Он отметил, что восстановление заняло долгое время и потрепало нервы: «До операции долго нервничаешь, волнуешься, а как это будет. После операции надо, чтобы прошло время, проверить на УЗИ, не осталось ли корней у этого рака, не прилип ли к кости».