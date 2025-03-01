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Опрос: более половины врачей не оценили обязательные отработки после медвузов

Сегодня в 10:45
Фото: Агентство «Москва»

Более половины врачей посчитали бесполезной обязательную отработку выпускников медицинских вузов. Нововведение, предлагаемое Минздравом РФ, не поможет восполнить дефицит кадров в здравоохранении, передает РБК результаты опроса на платформе приложения «Справочник врача».

63,5% участников опроса обязательную отработку не одобрили. 32% врачей и 42,6% студентов заявили, что ее введение оттолкнуло бы их от поступления в медвузы. 29% врачей из числа тех, кто не поддерживает инициативу, считают, что это не даст качественной помощи, а работа будет «для галочки». В итоге, по мнению 25,2% респондентов, больницы получат «бессловесных рабов», а их руководства не станут идти тем навстречу.

Основатель приложения «Справочник врача» терапевт Константин Хоманов полагает, что кадровый дефицит отработка закроет быстро, но доктора будут просто «отсиживать» эти годы без мотивации помочь пациентам — и качество медпомощи станет еще хуже. Обязательная отработка «может быть частью решения» нехватки работников, но нужен комплексный подход, отметил он. «Нужно модернизировать программы обучения в вузах, поменять уголовное законодательство в отношении работы врачей, повышать престиж профессии», — пояснил врач.

71% врачей и студентов заявили, что захотели бы пройти отработку, если бы зарплаты кратно увеличили. 62,7% согласили бы на это, если бы после отработки им передали во владение служебное жилье. Еще 58% и 57% респондентов упомянули преимущества при поступлении в ординатуру и аспирантуру и оплату курсов по повышению квалификации.

38,6% врачей, проходивших отработку, оценили ее на «отлично», 23,6% — на «хорошо», 22,8% — на «удовлетворительно», 15% — на «неудовлетворительно». Большинство студентов (43,3%) свою отработку оценили на «удовлетворительно». В основном жалобы возникли на устаревшее оборудование и нехватку персонала, лекарств и приборов. Зато 34,6% из них видят в этом шанс наработать опыт и обзавестись жильем.

43,7% врачей, выразивших поддержку, уверены, что молодые специалисты по своей воле никогда не поедут в села, маленькие города и отдаленные регионы. 38,7% опрошенных полагают, что выбор медучреждений для отработки приведет к неравномерному распределению кадров.

Предложение об обязательных отработках прозвучало в начале февраля. Минздрав РФ считает, что после выпуска студенты медицинских вузов и колледжей, обучающихся за деньги из бюджета, должны отработать в медучреждениях по три и два года соответственно. В противном случае им придется компенсировать траты на обучения в двукратном размере.

В основном врачи (70,2%) и студенты (54,3%) считают, что три года — оптимальный срок для обязательной отработки. Однако штраф они считают избыточным. 47,3% врачей и 39,7% студентов указали, что в случае неотработки компенсация должна быть равной затратам на обучение. В то же время 42,4% студентов считают, что штрафа вообще быть не должно, поскольку «это создаст финансовую нагрузку на специалистов».

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