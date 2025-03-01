Опрос: более половины врачей не оценили обязательные отработки после медвузов

63,5% участников опроса обязательную отработку не одобрили. 32% врачей и 42,6% студентов заявили, что ее введение оттолкнуло бы их от поступления в медвузы. 29% врачей из числа тех, кто не поддерживает инициативу, считают, что это не даст качественной помощи, а работа будет «для галочки». В итоге, по мнению 25,2% респондентов, больницы получат «бессловесных рабов», а их руководства не станут идти тем навстречу.