Скала, Стейтем, Феникс: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда 2024 года. Его возглавил Дуэйн «Скала» Джонсон.
За минувшие 12 месяцев звезда «Миссия: Красный» заработала 88 млн долларов. Основную часть этой суммы принес гонорар за съемки в картине Amazon, а также процент от прибыли сверхуспешной «Моаны 2».
Ненамного от него отстал Райан Рейндольдс с 85 млн долларов. Напарник Джонсона по «Красному уведомлению» и «Форсажу» пополнил свой банковский счет гонорарами от съемок в «Дэдпуле и Росомахе» и «Воображаемых друзьях», а также документального фильма «Добро пожаловать в Рексэм» про одноименный футбольный клуб, долю в котором актер держит вместе с Робом МакЭлленни.
Топ-3 замкнул Кевин Харт. В прошлом году он отметился провальной адаптацией видеоигры Borderlands, а также картинами «Крепкий Харт» и «Воздушное ограбление» для Netflix.
В пятерку попали комик Джерри Сайнфелд и Хью Джекман.
Топ целиком:
1. Дуэйн Джонсон — 88 млн долларов;
2. Райан Рейнольдс — 85 млн долларов;
3. Кевин Харт — 81 млн долларов
4. Джерри Сайнфелд — 60 млн долларов;
5. Хью Джекман — 50 млн долларов;
6. Брэд Питт — 32 млн долларов;
7. Джордж Клуни — 31 млн долларов;
8. Николь Кидман — 31 млн долларов;
9. Адам Сэндлер — 26 млн долларов;
10. Уилл Смит — 26 млн долларов;
11. Маришка Харгитей — 25 млн долларов;
12. Черннинг Татум — 24 млн долларов;
13. Джейсон Стэйтем — 24 млн долларов;
14. Марк Уолберг — 23 млн долларов;
15. Мэтт Деймон — 23 млн долларов;
16. Джон Сина — 23 млн долларов;
17. Дензел Вашингтон — 23 млн долларов;
18. Джейк Джилленхол — 22 млн долларов;
19. Скарлетт Йоханссон — 21 млн долларов;
20. Хоакин Феникс — 19 млн долларов;