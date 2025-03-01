Скала, Стейтем, Феникс: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Вчера / 14:30
В подарочные пакеты номинантов на «Оскар» вошли размещение в отелях, косметика и марихуана
Сегодня / 12:04
По «Безумно богатым азиатам» снимут сериал
Сегодня / 10:45
Опрос: более половины врачей не оценили обязательные отработки после медвузов
Сегодня / 10:32
Брутто: «У меня нашли меланому, вырезали кусман мяса на ноге»
Сегодня / 07:50
Средняя зарплата в Москве выросла до 162 тыс. рублей в месяц
Сегодня / 07:20
В США банк отправил клиенту 81 трлн долларов вместо 280
Сегодня / 06:54
Puma выпустит кроссовки, посвященные факультетам Хогвартса
Сегодня / 23:29
«О Боже, нет!»: Джессика Лэнг ответила на возможность вернуться в «Американскую историю ужасов»
Сегодня / 22:47
Парикмахер Фредерик Аргуэльо пожаловалась, что вместо нее на «Оскар» номинировали ее ассистентку
Сегодня / 22:06
Анджелика Хьюстон появилась в трейлере сериала «Час ноль» — экранизации романа Агаты Кристи
Сегодня / 21:09
Юра Борисов отдаст «Оскар» маме, если получит награду
Вчера / 20:11
Джефф Бриджес анонсировал альбом неизданных песен, созданных в 70-х
Вчера / 19:07
Натали Дормер открывает первый дом Рональда МакДональда в трейлере «Дети Одри»
Вчера / 18:17
СМИ: Instagram* планирует создать отдельное приложение для Reels
Вчера / 18:16
«Мадам Паутина» и «Джокер» стали триумфаторами антипремии «Золотая малина-2024»
Вчера / 16:58
Проекты по защите слонов получают больше денег, чем инициативы по охране других животных
Вчера / 15:45
В Екатеринбурге задержали главного редактора «Вечерних ведомостей»
Вчера / 15:21
В Москве продают бывшие кассы Белорусского вокзала
Обновлено вчера в 15:21
Skype прекратит работу в мае этого года
Вчера / 15:12
Стилисты Миша и Китти переосмыслили банный ритуал в фотопроекте «Б.О.Р. 812»
Вчера / 14:40
Билли Айдол выпустит первый за 10 лет альбом
Вчера / 12:49
Боевик «Охота на воров-2: Пантера» возглавил топ популярных фильмов у пиратов
Вчера / 12:40
Глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди: «Я не ухожу на пенсию и продолжу продюсировать фильмы»
Вчера / 12:15
В Okko вышел последний эпизод сериала «Мама, мы — ЦСКА!»
Вчера / 12:01
Второй сезон «Репетиции» Нейтана Филдера выйдет 20 апреля
Вчера / 11:25
Японку, поцеловавшую Джина из BTS на фан-встрече, обвинили в домогательствах
Вчера / 10:22
У Свинки Пеппы появится новый брат или сестра
Вчера / 09:47
Джеймс Кэмерон: «Переизбрание Трампа — это ужасно. Меня тошнит от него»

Скала, Стейтем, Феникс: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Сегодня в 09:19
Фото: WWE

Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда 2024 года. Его возглавил Дуэйн «Скала» Джонсон.

За минувшие 12 месяцев звезда «Миссия: Красный» заработала 88 млн долларов. Основную часть этой суммы принес гонорар за съемки в картине Amazon, а также процент от прибыли сверхуспешной «Моаны 2».

Ненамного от него отстал Райан Рейндольдс с 85 млн долларов. Напарник Джонсона по «Красному уведомлению» и «Форсажу» пополнил свой банковский счет гонорарами от съемок в «Дэдпуле и Росомахе» и «Воображаемых друзьях», а также документального фильма «Добро пожаловать в Рексэм» про одноименный футбольный клуб, долю в котором актер держит вместе с Робом МакЭлленни.

Топ-3 замкнул Кевин Харт. В прошлом году он отметился провальной адаптацией видеоигры Borderlands, а также картинами «Крепкий Харт» и «Воздушное ограбление» для Netflix.

В пятерку попали комик Джерри Сайнфелд и Хью Джекман.

Топ целиком:
1. Дуэйн Джонсон — 88 млн долларов;
2. Райан Рейнольдс — 85 млн долларов;
3. Кевин Харт — 81 млн долларов
4. Джерри Сайнфелд — 60 млн долларов;
5. Хью Джекман — 50 млн долларов;
6. Брэд Питт — 32 млн долларов;
7. Джордж Клуни — 31 млн долларов;
8. Николь Кидман — 31 млн долларов;
9. Адам Сэндлер — 26 млн долларов;
10. Уилл Смит — 26 млн долларов;
11. Маришка Харгитей — 25 млн долларов;
12. Черннинг Татум — 24 млн долларов;
13. Джейсон Стэйтем — 24 млн долларов;
14. Марк Уолберг — 23 млн долларов;
15. Мэтт Деймон — 23 млн долларов;
16. Джон Сина — 23 млн долларов;
17. Дензел Вашингтон — 23 млн долларов;
18. Джейк Джилленхол — 22 млн долларов;
19. Скарлетт Йоханссон — 21 млн долларов;
20. Хоакин Феникс — 19 млн долларов;

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами