Скала, Стейтем, Феникс: Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Ненамного от него отстал Райан Рейндольдс с 85 млн долларов. Напарник Джонсона по «Красному уведомлению» и «Форсажу» пополнил свой банковский счет гонорарами от съемок в «Дэдпуле и Росомахе» и «Воображаемых друзьях», а также документального фильма «Добро пожаловать в Рексэм» про одноименный футбольный клуб, долю в котором актер держит вместе с Робом МакЭлленни.