Средняя зарплата в Москве выросла до 162 тыс. рублей в месяц

Вчера / 14:30
В подарочные пакеты номинантов на «Оскар» вошли размещение в отелях, косметика и марихуана
Сегодня / 07:20
В США банк отправил клиенту 81 трлн долларов вместо 280
Сегодня / 06:54
Puma выпустит кроссовки, посвященные факультетам Хогвартса
Сегодня / 23:29
«О Боже, нет!»: Джессика Лэнг ответила на возможность вернуться в «Американскую историю ужасов»
Сегодня / 22:47
Парикмахер Фредерик Аргуэльо пожаловалась, что вместо нее на «Оскар» номинировали ее ассистентку
Сегодня / 22:06
Анджелика Хьюстон появилась в трейлере сериала «Час ноль» — экранизации романа Агаты Кристи
Сегодня / 21:09
Юра Борисов отдаст «Оскар» маме, если получит награду
Вчера / 20:11
Джефф Бриджес анонсировал альбом неизданных песен, созданных в 70-х
Вчера / 19:07
Натали Дормер открывает первый дом Рональда МакДональда в трейлере «Дети Одри»
Вчера / 18:17
СМИ: Instagram* планирует создать отдельное приложение для Reels
Вчера / 18:16
«Мадам Паутина» и «Джокер» стали триумфаторами антипремии «Золотая малина-2024»
Вчера / 16:58
Проекты по защите слонов получают больше денег, чем инициативы по охране других животных
Вчера / 15:45
В Екатеринбурге задержали главного редактора «Вечерних ведомостей»
Вчера / 15:21
В Москве продают бывшие кассы Белорусского вокзала
Обновлено вчера в 15:21
Skype прекратит работу в мае этого года
Вчера / 15:12
Стилисты Миша и Китти переосмыслили банный ритуал в фотопроекте «Б.О.Р. 812»
Вчера / 14:40
Билли Айдол выпустит первый за 10 лет альбом
Вчера / 12:49
Боевик «Охота на воров-2: Пантера» возглавил топ популярных фильмов у пиратов
Вчера / 12:40
Глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди: «Я не ухожу на пенсию и продолжу продюсировать фильмы»
Вчера / 12:15
В Okko вышел последний эпизод сериала «Мама, мы — ЦСКА!»
Вчера / 12:01
Второй сезон «Репетиции» Нейтана Филдера выйдет 20 апреля
Вчера / 11:25
Японку, поцеловавшую Джина из BTS на фан-встрече, обвинили в домогательствах
Вчера / 10:22
У Свинки Пеппы появится новый брат или сестра
Вчера / 09:47
Джеймс Кэмерон: «Переизбрание Трампа — это ужасно. Меня тошнит от него»
Вчера / 09:36
В России экранизируют «Аэлиту» Алексея Толстого
Вчера / 09:04
Режиссер из Турции снимет фильм по одному из выпусков «Пусть говорят»
Вчера / 08:27
Tinder поддержит номинантку на «Оскар» Фернанду Торрес вечеринкой для Фернанд и Оскаров
Вчера / 08:20
Релиз фильма «Властелин Колец: Охота на Голлума» отложили на декабрь 2027 года

Средняя зарплата в Москве выросла до 162 тыс. рублей в месяц

Сегодня в 07:50
Фото: Vardan Papikyan/Unsplash

Cредняя зарплата в Москве по итогам 2024 года достигла 162 тысяч рублей и стала третьей самой высокой в России. Об этом пишет РИА «Новости» на основе информации Единой межведомственной системы.

Рост зарплат в 2024 году зафиксирован во всех субъектах РФ. В целом по стране показатель вырос на 19% — до 88 тысяч рублей. В Москве динамика оказалась выше среднероссийской, хотя точный процент не уточняется.

Самые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей.

В топ регионов с зарплатой свыше 100 тысяч рублей также вошли Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Камчатский край и Якутия. При этом Петербург и Мурманская область, входившие в этот список в 2023 году, в 2024-м опустились ниже планки.

Свыше 50 тысяч рублей в среднем в месяц получали жители еще 64 регионов,

Самые низкие показатели — в Ингушетии (40 тыс. рублей). Еще в восьми регионах средняя зарплата не превысила 50 тыс. рублей.

Стоит отметить, что расчет включает начисленные суммы до вычета налогов с учетом премий и сверхдоходов топ-менеджеров. Это объясняет высокие средние значения в регионах с добывающей промышленностью (Чукотка, ЯНАО) и финансовыми центрами, такими как Москва.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами