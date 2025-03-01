Средняя зарплата в Москве выросла до 162 тыс. рублей в месяц

Cредняя зарплата в Москве по итогам 2024 года достигла 162 тысяч рублей и стала третьей самой высокой в России. Об этом пишет РИА «Новости» на основе информации Единой межведомственной системы.
Рост зарплат в 2024 году зафиксирован во всех субъектах РФ. В целом по стране показатель вырос на 19% — до 88 тысяч рублей. В Москве динамика оказалась выше среднероссийской, хотя точный процент не уточняется.
Самые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей.
В топ регионов с зарплатой свыше 100 тысяч рублей также вошли Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Камчатский край и Якутия. При этом Петербург и Мурманская область, входившие в этот список в 2023 году, в 2024-м опустились ниже планки.
Свыше 50 тысяч рублей в среднем в месяц получали жители еще 64 регионов,
Самые низкие показатели — в Ингушетии (40 тыс. рублей). Еще в восьми регионах средняя зарплата не превысила 50 тыс. рублей.
Стоит отметить, что расчет включает начисленные суммы до вычета налогов с учетом премий и сверхдоходов топ-менеджеров. Это объясняет высокие средние значения в регионах с добывающей промышленностью (Чукотка, ЯНАО) и финансовыми центрами, такими как Москва.