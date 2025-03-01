Средняя зарплата в Москве выросла до 162 тыс. рублей в месяц

В топ регионов с зарплатой свыше 100 тысяч рублей также вошли Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Камчатский край и Якутия. При этом Петербург и Мурманская область, входившие в этот список в 2023 году, в 2024-м опустились ниже планки.