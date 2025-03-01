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В США банк отправил клиенту 81 трлн долларов вместо 280

Сегодня в 07:20
Фото: Joshua Lawrence/Unsplash

Американский банк Citi допустил колоссальную ошибку. Вместо перевода на 280 долларов его система начислила клиенту 81 трлн. Об этом узнала Financial Times, исследовавшая внутреннюю отчетность банка.

Инцидент произошел в апреле 2023 года, но ранее о нем было известно только сотрудникам компании. По информации FT, он стал возможным из‑за громоздкого интерфейса.

Сотрудник отдела платежей и его проверяющий не заметили ошибку при использовании резервной системы ручного ввода. В поле для суммы по умолчанию стояли 15 нулей, которые необходимо удалять перед вводом данных, однако оператор забыл это сделать, и система начала обрабатывать транзакцию на 280 трлн долларов вместо 280.

Ошибку обнаружили лишь через 1,5 часа: сотрудник, проверявший баланс счетов Citi, заметил аномалию. На отмену операции у банка ушло несколько часов. По данным источников FT, клиент даже не успел узнать о поступлении средств.

Согласно внутреннему отчету, в 2023 году в Citi зафиксировали 13 случаев обработки ошибочных транзакций на суммы свыше $1 млрд, которые удалось отозвать. В 2022 году таких инцидентов было 10. При этом банк не обязан сообщать о подобных ошибках регуляторам, поэтому реальные масштабы проблемы неизвестны.

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