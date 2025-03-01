В США банк отправил клиенту 81 трлн долларов вместо 280

Американский банк Citi допустил колоссальную ошибку. Вместо перевода на 280 долларов его система начислила клиенту 81 трлн. Об этом узнала Financial Times, исследовавшая внутреннюю отчетность банка.
Инцидент произошел в апреле 2023 года, но ранее о нем было известно только сотрудникам компании. По информации FT, он стал возможным из‑за громоздкого интерфейса.
Сотрудник отдела платежей и его проверяющий не заметили ошибку при использовании резервной системы ручного ввода. В поле для суммы по умолчанию стояли 15 нулей, которые необходимо удалять перед вводом данных, однако оператор забыл это сделать, и система начала обрабатывать транзакцию на 280 трлн долларов вместо 280.
Ошибку обнаружили лишь через 1,5 часа: сотрудник, проверявший баланс счетов Citi, заметил аномалию. На отмену операции у банка ушло несколько часов. По данным источников FT, клиент даже не успел узнать о поступлении средств.
Согласно внутреннему отчету, в 2023 году в Citi зафиксировали 13 случаев обработки ошибочных транзакций на суммы свыше $1 млрд, которые удалось отозвать. В 2022 году таких инцидентов было 10. При этом банк не обязан сообщать о подобных ошибках регуляторам, поэтому реальные масштабы проблемы неизвестны.