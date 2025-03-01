В США банк отправил клиенту 81 трлн долларов вместо 280

Сотрудник отдела платежей и его проверяющий не заметили ошибку при использовании резервной системы ручного ввода. В поле для суммы по умолчанию стояли 15 нулей, которые необходимо удалять перед вводом данных, однако оператор забыл это сделать, и система начала обрабатывать транзакцию на 280 трлн долларов вместо 280.