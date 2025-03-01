Puma выпустит кроссовки, посвященные факультетам Хогвартса

Бренд Puma анонсировал новую коллаборацию, вдохновленную культовой сагой о Гарри Поттере. Коллекция, созданная при участии баскетболистки Брианны Стюарт — известной фанатки вселенной Дж.К.Роулинг — включает модели Palermo и Easy Rider с символикой знаменитых факультетов школы магии. Релиз запланирован на 27 марта 2025 года.
Две расцветки модели Palermo посвящены главным соперникам учебного заведения: Гриффиндору и Слизерину. Обувь для поклонников главного героя книг сочетает сетку, замшу и нубук с золотыми элементами, включая герб дома на пятке и язычке. Дополняет дизайн подошва из коричневой «жвачки».
Фанаты Драко Малфоя оценят черно-зеленую версию со «змеиной» текстурой, серебряной вышивкой на пятке и металлическими логотипами дома. Модель подчеркивает загадочность факультета благодаря рипстоп-материалу, напоминающему чешую.
Другая модель, Easy Rider, посвящена квиддичу. Ее украшает брелок в виде золотого снитча на шнурках, а цветовая гамма в черно-коричневых тонах отсылает к форме игроков. На язычке красуется логотип Хогвартса, а на пятке — буква «H».