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Puma выпустит кроссовки, посвященные факультетам Хогвартса

Сегодня в 06:54
Фото: Puma

Бренд Puma анонсировал новую коллаборацию, вдохновленную культовой сагой о Гарри Поттере. Коллекция, созданная при участии баскетболистки Брианны Стюарт — известной фанатки вселенной Дж.К.Роулинг — включает модели Palermo и Easy Rider с символикой знаменитых факультетов школы магии. Релиз запланирован на 27 марта 2025 года.

Две расцветки модели Palermo посвящены главным соперникам учебного заведения: Гриффиндору и Слизерину. Обувь для поклонников главного героя книг сочетает сетку, замшу и нубук с золотыми элементами, включая герб дома на пятке и язычке. Дополняет дизайн подошва из коричневой «жвачки».

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Фанаты Драко Малфоя оценят черно-зеленую версию со «змеиной» текстурой, серебряной вышивкой на пятке и металлическими логотипами дома. Модель подчеркивает загадочность факультета благодаря рипстоп-материалу, напоминающему чешую.

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Другая модель, Easy Rider, посвящена квиддичу. Ее украшает брелок в виде золотого снитча на шнурках, а цветовая гамма в черно-коричневых тонах отсылает к форме игроков. На язычке красуется логотип Хогвартса, а на пятке — буква «H».

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