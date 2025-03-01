Puma выпустит кроссовки, посвященные факультетам Хогвартса

Две расцветки модели Palermo посвящены главным соперникам учебного заведения: Гриффиндору и Слизерину. Обувь для поклонников главного героя книг сочетает сетку, замшу и нубук с золотыми элементами, включая герб дома на пятке и язычке. Дополняет дизайн подошва из коричневой «жвачки».