«О Боже нет!»: Джессика Лэнг прокомментировала возможность вернуться в «Американскую историю ужасов»

Американская актриса Джессика Лэнг, звезда хоррор-антологии «Американская история ужасов», прокомментировала вероятность своего возвращения в шоу. Об этом написал Deadline.
Журналист спросила артистку на кинофестивале в Глазго, не хотела бы она сняться в заключительном сезоне проекта. Им, предположительно, станет 13-й сезон — он выйдет в 2025 году.
«О Боже нет! Я не снималась в нем больше десяти или двенадцати лет, так что нет, я не снимаюсь», — сказала Лэнг. Она подчеркнула, что не вернулась бы в сериал, даже если бы ее пригласили.
Джессика Лэнг сыграла в пяти сезонах «Американской истории ужасов». В разных частях шоу она представала в образе Констанцы Лэнгдон, сестры Джуд Мартин, Эльзы Марс и Фионы Гуд.
Последнее появление актрисы в сериале состоялось в 2018 году: в восьмом сезоне с подзаголовком «Апокалипсис» она повторила свою роль из первого сезона в двух эпизодах.
Создателем «Амеркианской истории ужасов» выступает Райан Мерфи. Лэнг работала в нескольких его проектах. В 2017 году она снималась в сериале «Вражда», в 2019-м сыграла в «Политике». В 2024-м Лэнг вернулась в антологию «Вражда» в новой роли.