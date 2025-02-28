Парикмахер Фредерик Аргуэльо пожаловалась, что вместо нее на «Оскар» номинировали ее ассистентку

Стилист по волосам Фредерик Аргуэльо, работавшая над образами героев из фильма «Субстанция», пожаловалась, что на премию «Оскар» вместо нее номинировали ее ассистентку Мэрилин Скарселли. Об этом написал Deadline.
Аргуэльо заявила, что дистрибутор картины Mubi хотел включить ее в список номинантов, но в итоге имя Фредерик так и не появилась в перечне специалистов, работавших над «Субстанцией». В него вошли только Скарселли и гримеры Пьер Оливье Персен и Стефани Гийон.
«Я работала над созданием причесок, и поскольку команда была небольшой, там были только я как ключевой парикмахер и моя помощница Мэрилин. Она позвонила мне прямо перед началом съемок, искала работу, и я наняоа ее», — поделилась Аргуэльо.
Она подчеркнула, что работала над картиной в течение пяти месяцев, прежде чем покинула съемочную площадку из‑за «семейных и медицинских причин». Скарселли была, по словам Аргуэльо, ответственной за прически на проекте последние три недели.
«Это был почти конец фильма. Остались только сцены с монстром Элизы-Сью», — заявила она. Фредерик напомнила, что «Субстанция» выступала на разных премиях с разным составом специалистов. Фильм получил BAFTA вместе с Аргуэльо, а Critics Choice Award — уже со Скарселли.
На награду Make-Up and Hairstylists Guild Awards претендовала Аргуэльо. По информации СМИ, режиссер «Субстанции» Корали Фаржа направила в американскую Академию киноискусств письмо с просьбой выдвинуть на «Оскар» Скарселли вместо Аргуэльо.
Скарселли объясняла это в интервью тем, что именно она работала с главной звездой картины — Деми Мур. По словам стилистки, Аргуэльо допустила ошибку с париком в первый месяц съемок, после чего Мур не хотела с ней работать.
После того, как Аргуэльо покинула проект, Скарселли повысили до главного художника по прическам. «Это действительно неудобно, и мне очень жаль ее (Аргуэльо — Прим.ред.), но я думаю, что я тоже на своем месте на «Оскаре», — прокомментировала Скарселли.
В Mubi отметили, что выбор в пользу Скарселли сделали представители Киноакадемии, а не создатели фильма. Он обусловлен тем, что правила «Оскара» разрешают отметить только трех человек в категории «Лучший грим и прически».
«Субстанция» претендует на «Оскар» в пяти номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучший грим и прически». Победители станут известны 3 марта.