Парикмахер Фредерик Аргуэльо пожаловалась, что вместо нее на «Оскар» номинировали ее ассистентку

Аргуэльо заявила, что дистрибутор картины Mubi хотел включить ее в список номинантов, но в итоге имя Фредерик так и не появилась в перечне специалистов, работавших над «Субстанцией». В него вошли только Скарселли и гримеры Пьер Оливье Персен и Стефани Гийон.