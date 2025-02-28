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Анжелика Хьюстон появилась в трейлере сериала «Час ноль» — экранизации романа Агаты Кристи

Сегодня в 22:06

Обладательница премии «Оскар» Анжелика Хьюстон появилась в трейлере сериала «Час ноль» — экранизации одноименного романа Агаты Кристи. Ролик появился на ютуб-канале BritBox.

Актриса сыграла богатую и одинокую аристократку леди Трессилиан, которая приглашает 1936 году в свое поместье на лето гостей. Среди них — знаменитый теннисист Нэвил Стрендж, его жена и его бывшая супруга.

Соседство двух женщин Нэвила становится неловким и даже проблематичным, особенно потому что леди Трессилиан не намерена позволять своим гостям «делать посмешище из брака» под своей крышей.

Летние каникулы, которые должны быть наполненными вечеринками и приятными ужинами, превращаются в испытание, приоткрывающее правду обо всех живущих в доме. Оно приводит к жестокому убийству.

Роли в ленте исполнили Мэттью Риз («Перри Мейсон»), Оливер Джексон-Коэн («Призрак дома на холме»), Элла Лили Хайленд («Черные голуби»), Мими Кин («Половое воспитание»), Анджана Васан («Черное зеркало»), Кларк Питерс («Прослушка»).

Режиссером выступил Сэм Йэтс («Тайна в ее глазах»), а сценаристкой — Рэйчел Беннетт («Милый друг»).Премьера проекта состоится 16 апреля. Второй эпизод шоу покажут 17 апреля, а финальный — 18 апреля.

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