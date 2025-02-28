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Юра Борисов отдаст «Оскар» маме, если получит награду

Сегодня в 21:09
Кадр: Cre Film

Российский актер Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», отдаст статуэтку маме в случае победы. Об этом он сказал в интервью Амелии Димолденберг на ютуб-канале Oscars.

Артист признался, что мама хранит все его награды. Борисов подчеркнул, что уважает премии, поскольку они позволяют ему «совершить следующие шаги», и счастлив их получению.

«Я хочу совершать следующие шаги, я хочу двигаться вперед, но это (хранить награды сына — Прим. ред.) важно для моей матери», — пояснил актер. Он добавил, что понятия не имеет, где в доме мама может разместить награду.

В интервью Юра также отметил, что он верит, что «любовь повсюду» и что встретить ее «можно даже в туалете». Так артист ответил на вопрос, стоит ли искать любовь в стрип-клубе. «Если это настоящая любовь, то почему нет?» — подчеркнул Борисов.

Звезда «Аноры» учил своего интервьюера говорить по-русски и делился с ней знаниями о российской культуре. Он заявил, что самым популярным фастфудом в России является «шаверма».

Борисов добавил, что, хотя он посетил множество премий в этом году, он не смог насладиться там едой. Актер слишком сильно нервничает на торжественных мероприятиях — и у него кусок не лезет в горло.

«Конечно, ведь все это происходит впервые в моей жизни», — рассказал Борисов. Он признался, что переживает из‑за языка. «Я трачу много энергии на перевод в моем мозгу, он активен все время на 200%», — подчеркнул Юра.

Артист подтвердил, что в ходе работы над «Анорой» он помог получить доступ к ряду локаций благодаря своей известности среди русскоязычной аудитории. «Мне это не нравится, поскольку это далеко от моего характера», — отметил Борисов.

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