Юра Борисов отдаст «Оскар» маме, если получит награду

В интервью Юра также отметил, что он верит, что «любовь повсюду» и что встретить ее «можно даже в туалете». Так артист ответил на вопрос, стоит ли искать любовь в стрип-клубе. «Если это настоящая любовь, то почему нет?» — подчеркнул Борисов.