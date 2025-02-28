Джефф Бриджес анонсировал альбом неизданных песен, созданных в 70-х

Американский актер и музыкант Джефф Бриджес пообещал выпустить альбом неизданных песен, записанных им в конце 70-х годов. Об этом написал Pitchfork.
Пластинка под названием «Slow Magic, 1977-1978» выйдет 12 апреля. Ее представит лейбл Light in the Attic в цифровом формате и на прозрачном синем виниле. Одну из песен с будущего релиза уже опубликовали в сети.
Композиция «Obnoxious» написана во время джем-сессий после завершения съемок Бриджеса в ремейке «Кинг-Конга» 1976 года. Тогда артист вместе с друзьями арендовал склад в калифорнийской Венеции.
Записью трека руководил автор песен и аранжировщик Кен Лаубер. «Довольно дико, что то, что произошло около 50 лет назад, хочет расцвести. Полагаю, странности — то, что случается в наши дни», — прокомментировал Бриджес.
Всего в релиз включат 11 треков, восстановленных Джоном Болдуином. В физические копии альбома войдет буклет авторства Сэма Смита, в котором будут архивные фотографии Лоретты Айерофф и Кэнди Кларк, а также новое интервью с Бриджесом.