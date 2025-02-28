Натали Дормер открывает первый дом Рональда МакДональда в трейлере «Дети Одри»

На ютуб-канале Audrey’s Children опубликовали трейлер фильма «Дети Одри», который выйдет в кинопрокат 28 марта. Главную роль в нем исполнила звезда «Игры престолов» и «Тюдоров» Натали Дормер.
Актриса сыграла британского врача-педиатра Одри Эванс, которая в 1969 году получает работу во всемирно известной детской больнице в Филадельфии. Там она сталкивается с сексизмом, медицинскими условнастями и хитростями коллег.
Несмотря на сложности, Эванс разрабатывает революционные метода лечения и покупает первый дом Рональда МакДональда для семей своих пациентов. Доктор в конечном счете влияет на жизни миллионов детей по всему миру.
Режиссером картины выступила Эми Канаан Манн, работавшая над эпизодами «В поисках Аляски», «Карточного домика» и «С холода». «Дети Одри» станет ее полнометражным дебютом.
Постановщица сняла фильм по сценарию номинантки на премию «Эмми» Джулии Фишер Фарбман. Продюсерами проекта стали Фарбман, Брэдли Галло и Майкл Хелфант.
В актерский состав ленты вошли Джимми Симпсон («Темная материя», «Мир Дикого Запада»), Клэнси Браун («Пингвин», «Асока»), Брэндон Мишель Холл («В поиске»), Эвелин Джовине («Переполненная комната») и Джулианна Лейн («Прошлое»).