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СМИ: Instagram* планирует создать отдельное приложение для Reels

Сегодня в 18:17
Фото: Georgia de Lotz/Unsplash

Руководство соцсети Instagram* планирует создать отдельное приложение для роликов Reels. Об этом сообщил The Information со ссылкой на собственный источник.

По словам СМИ, глава компании Адам Моссери уже поделился своими намерениями с сотрудниками. С помощью нового приложения Instagram* надеется создать конкурента платформе TikTok, будущее которой в США не определено.

В Meta* пока не стали комментировать эту информацию. Однако если новый сервис действительно появится, он станет уже не первой попыткой американского бизнеса бросить вызов китайскому холдингу ByteDance.

В середине января Meta* запустила приложение Edits для редактирования видео. Оно рассматривалось как аналог CapCut, принадлежащего ByteDance.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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