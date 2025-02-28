СМИ: Instagram* планирует создать отдельное приложение для Reels

Руководство соцсети Instagram* планирует создать отдельное приложение для роликов Reels. Об этом сообщил The Information со ссылкой на собственный источник.
По словам СМИ, глава компании Адам Моссери уже поделился своими намерениями с сотрудниками. С помощью нового приложения Instagram* надеется создать конкурента платформе TikTok, будущее которой в США не определено.
В Meta* пока не стали комментировать эту информацию. Однако если новый сервис действительно появится, он станет уже не первой попыткой американского бизнеса бросить вызов китайскому холдингу ByteDance.
В середине января Meta* запустила приложение Edits для редактирования видео. Оно рассматривалось как аналог CapCut, принадлежащего ByteDance.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.