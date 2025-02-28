«Мадам Паутина» и «Джокер» стали триумфаторами антипремии «Золотая малина-2024»

«Я счастлив получить „Малину“ за смелость идти против трендов современного кинематографа! В эпоху, когда искусство оценивают как рестлинг, мы создаем кино, которое останется живым через 50 лет», — написал режиссер, напомнив, что теперь в его коллекции есть и «Оскар», и «Малина».