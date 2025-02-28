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«Мадам Паутина» и «Джокер» стали триумфаторами антипремии «Золотая малина-2024»

Сегодня в 18:16
Фото: Sony

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов антипремии «Золотая малина». Лидером по разочарованиям стал фильм «Мадам Паутина», собравший три награды, включая «Худший фильм», «Худшую актрису» для Дакоты Джонсон и «Худший сценарий».

Джерри Сайнфелд получил «Малину» в номинации «Худший актер» за комедию «Без глазури», которую сам же срежиссировал. Его коллега Эми Шумер «отличилась» в категории «Худшая актриса второго плана».

Фрэнсису Форду Копполе присудили звание худшего режиссера. Он не только принял награду, но и похвастался ею перед подписчиками своего инстаграма*.

«Я счастлив получить „Малину“ за смелость идти против трендов современного кинематографа! В эпоху, когда искусство оценивают как рестлинг, мы создаем кино, которое останется живым через 50 лет», — написал режиссер, напомнив, что теперь в его коллекции есть и «Оскар», и «Малина».

Победители (или проигравшие)

Худший фильм: «Мадам Паутина»
Худший актер: Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
Худшая актриса: Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
Худший актер второго плана: Джон Войт («Мегалополис», «Рейган», «Shadow Land» и «Незнакомцы»)
Худшая актриса второго плана: Эми Шумер («Без глазури»)
Худший режиссер: Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»)
Худший экранный дуэт: Хоакин Феникс и Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
Худший сиквел, ремейк, плагиат или приквел: «Джокер: Безумие на двоих»
Худший сценарий: «Мадам Паутина»
Премия за искупление: Памела Андерсон («Шоугерл»)

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