Проекты по защите слонов получают больше денег, чем инициативы по охране других животных

За последние 25 лет человечество потратило на охрану слонов больше денег, чем на защиту любых других животных или растений. К такому выводу пришли ученые из Италии и Китая в ходе исследования, опубликованного на PNAS.
Они проанализировали информацию о более чем 14 000 природоохранных проектов, осуществленных с 1992 по 2016 год. Оказалось, что 82,9% всех денег, или 1,6 млрд долларов, в них были потрачены на помощь позвоночным животным.
Для сравнения: беспозвоночным и растениям досталось лишь по 6,6% всех средств (по 129 млн долларов), а грибам и водорослям — и того меньше. Их доли оказались менее 0,2% и 0,1% соответственно.
Наиболее обширной была сумма, отданная на защиту млекопитающих и птиц — от 70 до 85% природоохранного финансирования в разные годы. Активнее всего охраняли крупных и харизматичных животных, таких, как приматы, носороги, слоны, китообразные и хищники.
При этом лишь треть крупных видов, спасением которых занимались люди, действительно находится под угрозой исчезновения. А вот грызунам, рукокрылам и насекомоядным защита нужна, но проекты по их сохранению финансируются слабо. Аналогичная ситуация сложилась с рептилиями и насекомыми.
Пчелы получают 38,4% всех денег, направленных насекомым. Еще 28% отдают бабочкам и 25,7% — крупным жукам. Прямокрылым и стрекозам, на которых приходится почти половина уязвимых видов насекомых, выделяют только 2,4% средств.
Всего за четверть века человечество пыталось помочь 2335 видам, из которых 1505 могут исчезнуть в ближайшее время. 57% природоохранных проектов были направлены на защиту конкретного вида. Из средств, собранных такими инициативами, 39% ушло на 47 видов. 10 из них — не под угрозой вымирания.
На сохранение азиатских слонов потратили за 25 лет 38,3 млн долларов, на сохранение африканских — 29,3 млн.