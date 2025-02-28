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Проекты по защите слонов получают больше денег, чем инициативы по охране других животных

Сегодня в 16:58
Фото: Mylon Ollila/Unsplash

За последние 25 лет человечество потратило на охрану слонов больше денег, чем на защиту любых других животных или растений. К такому выводу пришли ученые из Италии и Китая в ходе исследования, опубликованного на PNAS.

Они проанализировали информацию о более чем 14 000 природоохранных проектов, осуществленных с 1992 по 2016 год. Оказалось, что 82,9% всех денег, или 1,6 млрд долларов, в них были потрачены на помощь позвоночным животным.

Для сравнения: беспозвоночным и растениям досталось лишь по 6,6% всех средств (по 129 млн долларов), а грибам и водорослям — и того меньше. Их доли оказались менее 0,2% и 0,1% соответственно.

Наиболее обширной была сумма, отданная на защиту млекопитающих и птиц — от 70 до 85% природоохранного финансирования в разные годы. Активнее всего охраняли крупных и харизматичных животных, таких, как приматы, носороги, слоны, китообразные и хищники.

При этом лишь треть крупных видов, спасением которых занимались люди, действительно находится под угрозой исчезновения. А вот грызунам, рукокрылам и насекомоядным защита нужна, но проекты по их сохранению финансируются слабо. Аналогичная ситуация сложилась с рептилиями и насекомыми.

Пчелы получают 38,4% всех денег, направленных насекомым. Еще 28% отдают бабочкам и 25,7% — крупным жукам. Прямокрылым и стрекозам, на которых приходится почти половина уязвимых видов насекомых, выделяют только 2,4% средств.

Всего за четверть века человечество пыталось помочь 2335 видам, из которых 1505 могут исчезнуть в ближайшее время. 57% природоохранных проектов были направлены на защиту конкретного вида. Из средств, собранных такими инициативами, 39% ушло на 47 видов. 10 из них — не под угрозой вымирания.

На сохранение азиатских слонов потратили за 25 лет 38,3 млн долларов, на сохранение африканских — 29,3 млн.

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