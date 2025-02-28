В Екатеринбурге задержали главного редактора «Вечерних ведомостей»

В Екатеринбурге задержали главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом сообщил ТАСС.
В отношении журналиста составили протокол по части 1 ст. 20.3 КоАП о пропаганде или публичной демонстрации запрещенной символики. Поводом для этого стало запланированное на 28 февраля участие в лекции на тему «уральской идентичности».
Постников должен был выступить с лекцией в баре «Молодость» в Екатеринбурге. Сам Постников заявил РБК, что ему «очевидно, хотят за что‑то напакостить».
Издание выяснило, что, поскольку журналист является главредом СМИ, административную практику могут распространить и на директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулову.
В последние три года «Вечерние ведомости» неоднократно обвинялись в дискредитации вооруженных сил РФ. «Редакционная политика издания под их [Постникова и Аиткуловой] управлением носила системный деструктивный характер», — подчеркнули в правоохранительных органах.