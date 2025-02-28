В Москве продают бывшие кассы Белорусского вокзала

Власти Москвы выставили на аукцион помещение, в котором раньше располагались билетные кассы Белорусского вокзала. Об этом сообщает РБК.
Речь идет о 150-метровом помещении на первом этаже в Доме с башенками. Здание находится рядом с Белорусским вокзалом, в самом начале Ленинградского проспекта, и имеет выход непосредственно к железнодорожным путям.
Выставленный на продажу объект включает два зала (47 и 19 квадратных метров) с почти 6,5-метровыми потолками, кабинет и сами кассы с потолками стандартной высоты. У помещения большие арочные окна, массивный дверной портал из темного дерева и множество декоративных элементов на стенах.
Поскольку дом признан объектом культурного наследия, все работы в нем будущий владелец обязан согласовывать с московским Депкультом. Начальная цена лота ― 45,3 млн рублей, торги назначены на 10 апреля.