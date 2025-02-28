Стилисты Миша и Китти переосмыслили банный ритуал в фотопроекте «Б.О.Р. 812»

Петербургский загородный клуб «Б.О.Р. 812» переосмыслил банный ритуал вместе со стилистами Мишей и Китти, известными по своей работе с Ксенией Собчак, и выпустил фотопроект «Баня как искусство». Об этом «Афише Daily» рассказали его авторы.
Фотограф Элизабэт Хауст сделала серию снимков, представивших архетипические образы проводников очищения. Она вдохновилась тем, что баня в древние времена была не просто местом отдыха, а символизировала ритуал перехода.
Создатели арт-проекта придумали пять персонажей, символизирующих сакральное значение очищения как процесса трансформации и обновления: Банника, Травника, Духа Перехода, Духа Времени, Мыльницу и Духа Воды.
Каждый из них воплощает этап освобождения от прошлого и взаимодействия с миром первозданных стихий. Банник представляет дух жара, испепеляющий все ненужное. Травник хранит целебную силу природы, гармонии и восстановления.
Дух Времени напоминает о важности момента, Мыльница представляет символ внутреннего выбора. Дух Воды олицетворяет принятие изменений, а Дух Перехода отражает момент трансформации.
Над образами моделей, принявших участие в съемке, работала мейкап-художник Фариза Родригес и стилист по волосам Дмитрий Абрамович. Обстановку, в которой предстали герои, создала сет-дизайнер Татьяна Мельникова.