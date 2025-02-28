Стилисты Миша и Китти переосмыслили банный ритуал в фотопроекте «Б.О.Р. 812»

Петербургский загородный клуб «Б.О.Р. 812» переосмыслил банный ритуал вместе со стилистами Мишей и Китти, известными по своей работе с Ксенией Собчак, и выпустил фотопроект «Баня как искусство». Об этом «Афише Daily» рассказали его авторы.