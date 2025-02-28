В подарочные пакеты номинантов на «Оскар» вошли размещение в отелях, косметика и марихуана

Хоть подарочные пакеты называются «Побеждают все», получат их не все номинанты на «Оскар». Distinctive Assets вручит презенты 10 претендентам на лучшую мужскую и лучшую женскую роль, 10 номинантам на лучшие мужскую и женскую роль второго плана, а также 5 участникам категории «Лучший режиссер». Это значит, что подарочный пакет получит Юра Борисов и его партнерша по «Аноре» Майки Мэдисон.