В подарочные пакеты номинантов на «Оскар» вошли размещение в отелях, косметика и марихуана

Компания Distinctive Assets составила традиционные подарочные пакеты для 25 номинантов на «Оскар». Общая стоимость каждого такого пакета ― 216 200 долларов, сообщает El Pais.
В пакеты этого года вошли проживание в роскошных отелях, подушки для домашних животных, косметика, соли для ванн, услуги по ремонту и восстановлению домов, вино и пачка самокруток с марихуаной (легальных в Калифорнии).
Хоть подарочные пакеты называются «Побеждают все», получат их не все номинанты на «Оскар». Distinctive Assets вручит презенты 10 претендентам на лучшую мужскую и лучшую женскую роль, 10 номинантам на лучшие мужскую и женскую роль второго плана, а также 5 участникам категории «Лучший режиссер». Это значит, что подарочный пакет получит Юра Борисов и его партнерша по «Аноре» Майки Мэдисон.
Услуги, связанные с управлением недвижимостью, появились в подарках этого года в связи с пожарами в Лос-Анджелесе. Людям, получившим подарочные пакеты, помогут с ипотекой, ремонтом или восстановлением домов. А компания Maison Construction предоставит 50 000 долларов на строительство здания ― это самый дорогой подарок в этом году. Его можно передать жертве пожаров.
Другие подарки из топа самых дорогих ― поездки. Номинанты-счастливчики смогут провести четыре ночи на Мальдивах в отеле со спа-салоном и процедурами, стоимость этого размещения — более 23 500 долларов. Еще одна опция ― пять ночей в отеле в горах Шри-Ланки, что стоит 8500 долларов.
Получатели подарков также смогут заказать частное шоу от иллюзиониста Карла Кристмана стоимостью 25 000 долларов. Или получить трехмесячное сотрудничество с компанией по генетическому тестированию, специалисты которой помогут номинанту изучить его родословную.
Среди более приземленных подарков ― бутылка чилийского вина, бальзамы для губ, тоник для лица, устройство для улучшения сна, пакет кренделей, попкорн, коробка чая, персонализированные конфеты и печенья, подсвечники ручной работы, сервировочные доски, подушки, одежда для собак, веганские духи и кожаные сумки.
Distinctive Assets занимается составлением подарочных пакетов для номинантов на «Оскар» уже более 20 лет (хоть сама компания официально не связана с премией). В прошлом году общая стоимость каждого пакета составляла 180 000 долларов.