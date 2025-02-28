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Билли Айдол выпустит первый за 10 лет альбом

Сегодня в 14:40
Фото: @billyidol

Билли Айдол анонсировал первый с 2014 года альбом под названием «Dream Into It». Пластинка выйдет на стримингах 25 апреля.

Помимо анонса хард-рок-музыкант также опубликовал клип на песню «Still Dancing». В треке Айдол поет о том, как остается в индустрии спустя десятилетия после своего раннего участия в британской панк-рок-сцене в составе группы Generation X.

«В начале песни я вспоминаю ранние времена в Лондоне, когда я жил в сквотах или на квартирах друзей, все мои вещи были в пластиковом пакете. Все дома и на работе говорили тебе, что то, что ты делаешь, никогда не получится. Но панк-рок дал мне шанс. Меня окружали люди, которые любили музыку так же сильно, как и я.

Как говорится в песне, на этом пути было много моментов, когда я занимался саморазрушением. Но что помогло мне выстоять, так это непоколебимая вера в музыку, которая зародилась годы назад. Это был самый большой подарок», — отметил Айдол.

В альбом «Dream Into It» войдут девять песен с участием Аврил Лавин, Джоан Джетт и Элисон Моссхарт из The Kills.

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