Билли Айдол выпустит первый за 10 лет альбом

«В начале песни я вспоминаю ранние времена в Лондоне, когда я жил в сквотах или на квартирах друзей, все мои вещи были в пластиковом пакете. Все дома и на работе говорили тебе, что то, что ты делаешь, никогда не получится. Но панк-рок дал мне шанс. Меня окружали люди, которые любили музыку так же сильно, как и я.