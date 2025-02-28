Глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди: «Я не ухожу на пенсию и продолжу продюсировать фильмы»

Глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди прокомментировала информацию о скором уходе из компании. В беседе с Deadline она отметила, что пока не планирует уходить на пенсию, но обсуждала с руководством Disney кандидатуру преемника.
Ранее на этой неделе издание Puck сообщило, что Кэннеди приняла решение уйти с руководящего поста в конце 2025 года и уведомила об этом боссов Disney.
В новом интервью Кэннеди заявила, что такого решения пока не принимала: «Пока мы не знаем [уйду ли я в конце года]. Происходит очень много всего, я не знаю. Решение об этом принимать буду только я».
«Скажу честно, я не собираюсь на пенсию. Я никогда не прекращу снимать кино, даже готова умереть на работе. Я обсуждала с [председателями Disney] Бобом [Айгером] и Аланом [Бергманом] возможность передачи полномочий. Мы объявим о решении через несколько месяцев или год. Пока что я остаюсь в Lucasfilm и внимательно отберу кандидатуры вместе с Disney», — сказала руководительница и добавила, что занята производством «Мандалорца и Грогу» и новой картины режиссера «Дэдпула и Росомахи» Шона Леви в мире «Звездных войн».
Кэннеди также напомнила, что в работе находится новая трилогия в мире франшизы. Ее сценарий пишет Саймон Кинберг, автор сюжета фильмов о Людях Икс и «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим.
«Мы работаем быстро и безустанно. Все движется исключительно хорошо, сценарий находится в работе. Наверное, к июню что‑то уже будет готово», — сообщила она.
Глава студии пояснила, что действие фильма Шона Леви происходит спустя пять-шесть лет после девятой части «Звездных войн». Кроме этих трех фильмов, в разработке находится проект режиссера Джеймса Мэнголда («Логан», «Боб Дилан: Никому не известный»), который находится на стадии написания сценария. Также Lucasfilm ждут сценарий еще одной ленты от Тайки Вайтити.