Глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди: «Я не ухожу на пенсию и продолжу продюсировать фильмы»

«Скажу честно, я не собираюсь на пенсию. Я никогда не прекращу снимать кино, даже готова умереть на работе. Я обсуждала с [председателями Disney] Бобом [Айгером] и Аланом [Бергманом] возможность передачи полномочий. Мы объявим о решении через несколько месяцев или год. Пока что я остаюсь в Lucasfilm и внимательно отберу кандидатуры вместе с Disney», — сказала руководительница и добавила, что занята производством «Мандалорца и Грогу» и новой картины режиссера «Дэдпула и Росомахи» Шона Леви в мире «Звездных войн».