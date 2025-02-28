Боевик «Охота на воров-2: Пантера» возглавил топ популярных фильмов у пиратов

Боевик «Охота на воров-2: Пантера» возглавил рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании F6, которая разрабатывает технологии для борьбы с киберпреступлениями.