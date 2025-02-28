Боевик «Охота на воров-2: Пантера» возглавил топ популярных фильмов у пиратов

Боевик «Охота на воров-2: Пантера» возглавил рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании F6, которая разрабатывает технологии для борьбы с киберпреступлениями.
«Охота на воров-2: Пантера» — боевик Кристиана Гьюдгэста с Джерардом Батлером в главной роли. Он шел в официальном российском прокате в начале года, а его цифровой релиз состоялся 28 января.
На втором месте оказался научно-фантастический триллер «Ущелье» с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой. Он вышел на Apple TV+ 14 февраля и показал лучший старт среди фильмов стриминга.
Третью строчку заняла еще одна фантастическая картина — «Компаньон» с Софи Тэтчер («Еретик») и Джеком Куэйдом («Пацаны»). Лента дебютировала в цифре 18 февраля, всего через три недели после выхода в прокат.
Полностью топ-10 выглядит так:
- «Охота на воров-2: Пантера»
- «Ущелье»
- «Компаньон»
- «Капитан Америка: Новый мир»
- «Носферату»
- «Плохая девочка»
- «Звездный путь: Секция 31»
- «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
- «Особо опасный пассажир»
- «Оплата кровью»
В январе топ популярных фильмов у пиратов возглавил «Гладиатор» Ридли Скотта. В тройку также попали франко-бельгийский боевик «Ad Vitam: За жизнь» и комедийный боевик «Снова в деле» с Кэмерон Диас и Джейми Фоксом.
При составлении рейтингов эксперты считают, сколько нелегальных копий фильмов доступно в Рунете. Хоть обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров, есть прямая зависимость между спросом на контент у аудитории и количеством «пираток», которые должны удовлетворить этот спрос.