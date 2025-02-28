Японку, поцеловавшую Джина из BTS на фан-встрече, обвинили в домогательствах

Южнокорейская полиция начала расследование против японки, которая в прошлом году неожиданно поцеловала Джина из BTS на фанатском мероприятии. Об этом сообщает Би-би-си.
Девушку, которая сейчас находится в Японии, вызвали в Южную Корею на допрос по обвинению в сексуализированных домогательствах в общественном месте.
Инцидент произошел 13 июня 2024 года, на следующий день после того, как Джин вернулся из армии. Айдол собрал на фан-встречу в Сеуле 1000 поклонников, каждого из которых обнял. Одна из поклонниц неожиданно поцеловала музыканта в лицо во время его объятий. В ответ Джин отвернулся от девушки.
Видеоролики с этим моментом стали вирусными в интернете. Позже фанатка написала, что поцеловала Джина в шею и у него была очень мягкая кожа.
Поцелуй разозлил других поклонников BTS, один из которых подал заявление о возбуждении уголовного дела. После этого южнокорейская полиция начала расследование.