Японку, поцеловавшую Джина из BTS на фан-встрече, обвинили в домогательствах

Инцидент произошел 13 июня 2024 года, на следующий день после того, как Джин вернулся из армии. Айдол собрал на фан-встречу в Сеуле 1000 поклонников, каждого из которых обнял. Одна из поклонниц неожиданно поцеловала музыканта в лицо во время его объятий. В ответ Джин отвернулся от девушки.