Второй сезон «Репетиции» Натана Филдера выйдет 20 апреля

По сюжету Филдер помогает обычным людям подготовиться к самым важным моментам жизни, репетируя их в тщательно продуманных симуляторах, созданных по его собственному дизайну. Филдер играет главную роль — его персонажа тоже зовут Натан Филдер. Он также выступил в качестве сценариста, режиссера и исполнительного продюсера.