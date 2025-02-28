Второй сезон «Репетиции» Натана Филдера выйдет 20 апреля

HBO опубликовал первый тизер второго сезона «Репетиции» и объявил, что его премьера состоится 20 апреля.
В 20-секундном ролике Натан Филдер с ноутбуком в руках наблюдает за пятью одинаковыми комнатами на съемочной площадке, в которых разворачиваются различные сцены.
По сюжету Филдер помогает обычным людям подготовиться к самым важным моментам жизни, репетируя их в тщательно продуманных симуляторах, созданных по его собственному дизайну. Филдер играет главную роль — его персонажа тоже зовут Натан Филдер. Он также выступил в качестве сценариста, режиссера и исполнительного продюсера.
Премьера сериала в жанре мокьюментари состоялась в 2021 году. Критики высоко оценили «Репетицию»: 95% на Rotten Tomatoes и 86 баллов из 100 на Metacritic.