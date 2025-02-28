Skype прекратит работу в мае этого года

Skype впервые был запущен в 2003 году, а в 2011-м его приобрела Microsoft. Через несколько лет после этого компания прекратила выпуск некоторых собственных коммуникационных продуктов, таких как Windows Live Messenger, а в 2015 году компания попыталась интегрировать Skype в Windows 10.