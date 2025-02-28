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Skype прекратит работу в мае этого года

Сегодня в 11:21
Фото: Mati Flo/Unsplash

Microsoft решила закрыть Skype в мае 2025 года, предлагая пользователям перейти на Teams. Об этом сообщает портал XDA Developers.

В последней предварительной версии Skype для Windows уже появилось сообщение: «Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams».

За этим следует примечание, что часть «ваших друзей уже перешла на Teams Free», основанное на списке контактов.

Skype впервые был запущен в 2003 году, а в 2011-м его приобрела Microsoft. Через несколько лет после этого компания прекратила выпуск некоторых собственных коммуникационных продуктов, таких как Windows Live Messenger, а в 2015 году компания попыталась интегрировать Skype в Windows 10.

В 2017 году Microsoft запустила платформу для совместной работы, построенную на базе Skype, под названием Teams. С тех пор компания активно продвигает ее, стараясь конкурировать со Slack.

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Теги:
Microsoft
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