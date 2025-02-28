У Свинки Пеппы появится новый брат или сестра

Мама Свинки Пеппы сообщила в спецвыпуске шоу Good Morning Britain, что ждет нового ребенка. «Я рада сообщить, что наша семья становится еще больше, потому что у нас будет еще один ребенок. Я должна родить летом, и мы все так рады», — сказала она.