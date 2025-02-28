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У Свинки Пеппы появится новый брат или сестра

Сегодня в 10:22
Фото: Hasbro

Мама Свинки Пеппы сообщила в спецвыпуске шоу Good Morning Britain, что ждет нового ребенка. «Я рада сообщить, что наша семья становится еще больше, потому что у нас будет еще один ребенок. Я должна родить летом, и мы все так рады», — сказала она.

Мама Свинка отметила, что Пеппа и ее брат Джордж немного «волнуются по поводу предстоящего пополнения в семье», но в целом они очень счастливы.

О беременности мамы Свинки расскажут в эпизоде мультсериала, который выйдет в День матери ― 30 марта. Братик или сестренка Пеппы станет новым персонажем шоу в конце 2025 года.

«Дошкольники, встречающие нового брата или сестру, легко узнают себя в новых историях и научатся справляться с этим важным моментом, — прокомментировала Эсра Кафер, старший вице-президент по стратегии и управлению франшизами в Hasbro, которой принадлежит „Свинка Пеппа“. ― Даже единственные дети будут с интересом наблюдать за радостями и сложностями появления малыша в доме Пеппы».

В прошлом году мультсериал «Свинка Пеппа» отпраздновал 20-летие. По словам Кафер, это идеальный момент, чтобы привнести в семью героев «совершенно новую динамику».

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