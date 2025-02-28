В Okko полностью вышел документальный сериал «Мама, мы — ЦСКА!». Все пять серий проекта об одном из самых титулованных футбольных клубов России теперь эксклюзивно доступны в онлайн-кинотеатре.
Заключительный эпизод демонстрирует успехи и неудачи команды в продолжающемся сезоне, делится со зрителями эмоциональными кадрами из раздевалки, а также знакомит поклонников команды со звездным новичком Миралемом Пьяничем и ярким тинейджером Аббосбеком Файзуллаевым.
Кроме того, авторы сериала заглядывают в будущее: представляют план руководства на развитие ЦСКА, знакомят с трансферной стратегией и показывают проект новой тренировочной базы клуба. Строительство, планируемое к завершению в конце 2028 года, обещает стать новой ступенью в развитии команды.
Выход финальной серии предваряет один из главных матчей сезона для московской команды — уже в субботу ее ждет выезд в Петербург на встречу с «Зенитом».
Особый резонанс вызвал эпизод с травмой голкипера Владислава Торопа — зрители увидели кадры из реанимационного автомобиля, где игрок с переломом черепа размышляет о карьере и жизни. «Это не сказка, а наша реальность — с болью, надеждами и борьбой. Мы показали семью ЦСКА», — отметил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.
Съемки, стартовавшие в январе 2024 года при участии агентства Human, охватили все аспекты жизни клуба: от работы тренерского штаба и медицинского персонала до историй болельщиков из отдаленных регионов. Режиссер Алексей Жарков и продюсер Павел Фельдман создали хронику, вдохновленную одноименной песней Басты.