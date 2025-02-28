Кроме того, авторы сериала заглядывают в будущее: представляют план руководства на развитие ЦСКА, знакомят с трансферной стратегией и показывают проект новой тренировочной базы клуба. Строительство, планируемое к завершению в конце 2028 года, обещает стать новой ступенью в развитии команды.