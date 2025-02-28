«Здесь мне не приходится каждый день видеть его лицо на первых полосах. Меня тошнит от этого. В новозеландских СМИ такие новости если и появляются, то где‑то на третьей странице», — поделился Кэмерон. По его словам, чтение американских новостей похоже на «бесконечное ДТП, от которого невозможно отвести взгляд».