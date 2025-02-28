Джеймс Кэмерон рад получить гражданство Новой Зеландии, потому что его «тошнит» от Дональда Трампа. Об этом режиссер рассказал в интервью «The F—ing News».
Большую часть своего времени режиссер проводит в Новой Зеландии, в стране он прожил уже 14 лет. Среди прочего, нежелание возвращаться в США постановщик объяснил возвращением Дональда Трампа в Белый Дом.
«Переизбрание Трампа — это ужасно, просто кошмар. Я вижу, как Америка отворачивается от всего, что можно назвать достойным. Америка перестает олицетворять то, за что исторически боролась. Она превращается в пустую идею, которую обесценивают ради личной выгоды», — отметил постановщик «Аватаров».
«Здесь мне не приходится каждый день видеть его лицо на первых полосах. Меня тошнит от этого. В новозеландских СМИ такие новости если и появляются, то где‑то на третьей странице», — поделился Кэмерон. По его словам, чтение американских новостей похоже на «бесконечное ДТП, от которого невозможно отвести взгляд».
Однако он подчеркнул, что глобальные проблемы затрагивают всех:«Мы все в одной лодке, поэтому не уверен, что здесь безопаснее. Но хотя бы не испытываешь ежедневного отвращения».
Между тем режиссер завершает работу над третьей частью саги — «Аватар: Огонь и Пепел», премьера которой запланирована на 19 декабря 2024 года. Кэмерон назвал будущий фильм «лучшим» в трилогии и пообещал завершить цикл из пяти картин в следующие пять-шесть лет .
«Я показал его нескольким людям, чтобы собрать фидбэк. Мне сказали, что это точно самый эмоциональный из трех фильмов и может даже лучший из них. Кажется, у нас все получилось. Актеры проделали великолепную работу. Фильм заставит сердца сжиматься», — уверен постановщик.