В России экранизируют «Аэлиту» Алексея Толстого

В России экранизируют роман Алексея Толстого «Аэлита». Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Отмечается, что это будет достаточно вольная адаптация «по концептуальной формуле как „Левша“».
Сценарий к фильму напишет Илья Куликов («Перевал Дятлова»). Кресла продюсеров займут Андрей Семенов и Владимир Пермяков. Прокат ожидается в 2028 году.
«Аэлита» — научно-фантастический роман Алексея Толстого 1923 года о путешествии на Марс. Сюжет рассказывает о Мстиславе Лосе, который строит ракету вместе с Алексеем Гусевым.
Они отправляются на Марс и обнаруживают там древнюю цивилизацию. В итоге Лось влюбляется в принцессу Аэлиту, а Гусев пытается поднять восстание против несправедливого строя.