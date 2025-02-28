Tinder поддержит номинантку на «Оскар» Фернанду Торрес вечеринкой для Фернанд и Оскаров

«В этом году главная кинопремия, без сомнения, будет иметь особое значение для бразильцев. Вдохновленные этим чувством праздника, гордости и восхищения, мы создали специальную вечеринку для просмотра, в истинном стиле Tinder, чтобы поддержать долгожданную встречу Фернанды и Оскара. Мы рады, что в это карнавальное воскресенье каждый сможет почувствовать себя победителем — будь то с трофеем или, возможно, со своим собственным Оскаром», — отметил Жозе Диогу Коштодиу Родригеш, директор по маркетингу Tinder в Латинской Америке и Канаде.