Tinder поддержит номинантку на «Оскар» Фернанду Торрес вечеринкой для Фернанд и Оскаров

Бразильский Tinder устроит в день вручения «Оскара» вечеринку для людей с именами Фернанда и Оскар. Так приложение хочет поддержать местную актрису Фернанду Торрес, номинированную на премию за роль в фильме «Я все еще здесь». Организаторы рассчитывают, что благодаря им хотя бы одна Фернанда вернется домой с Оскаром.
Подробности акции рассказывает Ads of the World. Вечеринка пройдет в заведении Bar Alto в Сан-Паулу. Чтобы получить приглашение, людям нужно написать в инстаграм*-аккаунт Tinder Brazil.
Можно брать с собой и друзей, но только Фернанды и Оскары получат доступ к эксклюзивной зоне для мэтчей. В ней будут наливать бесплатные напитки и показывать трансляцию премии.
«В этом году главная кинопремия, без сомнения, будет иметь особое значение для бразильцев. Вдохновленные этим чувством праздника, гордости и восхищения, мы создали специальную вечеринку для просмотра, в истинном стиле Tinder, чтобы поддержать долгожданную встречу Фернанды и Оскара. Мы рады, что в это карнавальное воскресенье каждый сможет почувствовать себя победителем — будь то с трофеем или, возможно, со своим собственным Оскаром», — отметил Жозе Диогу Коштодиу Родригеш, директор по маркетингу Tinder в Латинской Америке и Канаде.
Бразильский Tinder запустил эту акцию в партнерстве с рекламным агентством GUT.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.