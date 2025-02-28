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Режиссер из Турции снимет фильм по одному из выпусков «Пусть говорят»

Сегодня в 09:04
Фото: Первый канал

Турецкий режиссер Гёкхан Ары снимет фильм по выпуску программы «Пусть говорят» под названием «Турецкий гамбит» 2013 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Андрея Малахова.

Лента будет называться «Одна надежда». В ее основу легла реальная история турецкой женщины Гюльсюм, выхаживавшей российского мальчика, попавшего в автокатастрофу в Анталье в 2008 году.

Гюльсюм Кабадаи назвала неизвестного парализованного мальчика именем Умут (с тур. «надежда»). В течение многих лет она окружала его материнской любовью и ухаживала за ним.

Главную роль в проекте исполнит Леон Кемстач из «Слова пацана». Он отметил, что это не просто история, а большой пример того, каким должно быть отношение к людям. «Я хочу сказать, что вы действительно великая, прекрасная женщина, очень тяжело сдержать эмоции, когда вы все это рассказываете», — обратился Кемстач к Гюльсюм.

Премьера фильма состоится осенью 2025 года. «Одну надежду» переведут на пять языков и представят в России, Турции, странах СНГ и Европы.

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