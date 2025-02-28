Режиссер из Турции снимет фильм по одному из выпусков «Пусть говорят»

Главную роль в проекте исполнит Леон Кемстач из «Слова пацана». Он отметил, что это не просто история, а большой пример того, каким должно быть отношение к людям. «Я хочу сказать, что вы действительно великая, прекрасная женщина, очень тяжело сдержать эмоции, когда вы все это рассказываете», — обратился Кемстач к Гюльсюм.