Релиз фильма «Властелин Колец: Охота на Голлума» отложили на декабрь 2027 года

Релиз фильма «Властелин Колец: Охота на Голлума» перенесли на год — до декабря 2027-го. Об этом рассказал режиссер Энди Серкис на Fan Expo Vancouver 2025.
Он также отметил, что фильм находится «в самом начале процесса написания» и его производство планируется начать «в следующем году».
«Мы находимся в самом начале процесса написания сценария. Мы начнем подготовку позже в этом году. Подготовка занимает большой кусок времени, шесть или семь месяцев, и тогда мы начнем съемки в следующем году», — отметил Серкис.
В мае 2024-го Warner Bros. Discovery объявили, что исполнитель роли Голлума в трилогиях «Властелин Колец» и «Хоббит» Энди Серкис выступит режиссером и исполнителем главной роли в двух новых фильмах по вселенной Толкина под рабочим названием «Властелин Колец: Охота на Голлума». Выход первого фильма запланирован на 2026 год.
Сценарий напишут Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, соавторы оригинальной трилогии, а также Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу («Властелин Колец: Война рохирримов»). Питер Джексон выступит продюсером.