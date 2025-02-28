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Релиз фильма «Властелин Колец: Охота на Голлума» отложили на декабрь 2027 года

Сегодня в 08:20
Фото: New Line Cinema

Релиз фильма «Властелин Колец: Охота на Голлума» перенесли на год — до декабря 2027-го. Об этом рассказал режиссер Энди Серкис на Fan Expo Vancouver 2025.

Он также отметил, что фильм находится «в самом начале процесса написания» и его производство планируется начать «в следующем году».

«Мы находимся в самом начале процесса написания сценария. Мы начнем подготовку позже в этом году. Подготовка занимает большой кусок времени, шесть или семь месяцев, и тогда мы начнем съемки в следующем году», — отметил Серкис.

В мае 2024-го Warner Bros. Discovery объявили, что исполнитель роли Голлума в трилогиях «Властелин Колец» и «Хоббит» Энди Серкис выступит режиссером и исполнителем главной роли в двух новых фильмах по вселенной Толкина под рабочим названием «Властелин Колец: Охота на Голлума». Выход первого фильма запланирован на 2026 год.

Сценарий напишут Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, соавторы оригинальной трилогии, а также Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу («Властелин Колец: Война рохирримов»). Питер Джексон выступит продюсером.

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