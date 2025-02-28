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В Россию придут в два раза больше европейских брендов в этом году

Сегодня в 06:55
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В этом году в России появятся 12 новых европейских брендов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Core.XP.

Всего в 2025-м на российский рынок придут 25 зарубежных марок. Таким образом доля европейских среди них составит 50% (доля азиатских ― 43%, еще 7% ― из ОАЭ). Для сравнения в 2024 году в РФ появились 7 новых брендов из Европы, которые составляли 29% от общего объема.

Из заявленных к выходу на российский рынок брендов 79% — сети фэшн-сегмента. 14% составляют ритейлеры бытовой техники, 7% ― парфюмерно-косметические бренды.

Однако массового выхода в России иностранных сетей ждать не стоит из‑за дефицита качественных площадок. Бренды, впервые выходящие в РФ и те, кто решил вернуться, будут рассматривать для размещения пространства в знаковых торгцентрах, а такие площадки почти все сейчас заняты.

В Core.XP добавляют: хотя многие западные бренды рассматривают возможность возвращения, пока они занимают выжидательную позицию, поскольку геополитическая ситуация остается неопределенной.

Эксперты прогнозируют, что марки из Азии в любом случае продолжат экспансию на российский рынок. А вот местным ритейлерам возврат крупных международных брендов может создать проблемы, поскольку к таким компаниям у россиян значительный «кредит доверия».

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