В Россию придут в два раза больше европейских брендов в этом году

Однако массового выхода в России иностранных сетей ждать не стоит из‑за дефицита качественных площадок. Бренды, впервые выходящие в РФ и те, кто решил вернуться, будут рассматривать для размещения пространства в знаковых торгцентрах, а такие площадки почти все сейчас заняты.