В Россию придут в два раза больше европейских брендов в этом году

В этом году в России появятся 12 новых европейских брендов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Core.XP.
Всего в 2025-м на российский рынок придут 25 зарубежных марок. Таким образом доля европейских среди них составит 50% (доля азиатских ― 43%, еще 7% ― из ОАЭ). Для сравнения в 2024 году в РФ появились 7 новых брендов из Европы, которые составляли 29% от общего объема.
Из заявленных к выходу на российский рынок брендов 79% — сети фэшн-сегмента. 14% составляют ритейлеры бытовой техники, 7% ― парфюмерно-косметические бренды.
Однако массового выхода в России иностранных сетей ждать не стоит из‑за дефицита качественных площадок. Бренды, впервые выходящие в РФ и те, кто решил вернуться, будут рассматривать для размещения пространства в знаковых торгцентрах, а такие площадки почти все сейчас заняты.
В Core.XP добавляют: хотя многие западные бренды рассматривают возможность возвращения, пока они занимают выжидательную позицию, поскольку геополитическая ситуация остается неопределенной.
Эксперты прогнозируют, что марки из Азии в любом случае продолжат экспансию на российский рынок. А вот местным ритейлерам возврат крупных международных брендов может создать проблемы, поскольку к таким компаниям у россиян значительный «кредит доверия».