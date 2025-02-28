Оскар Нуньес вернется к своей роли из «Офиса» в спин-оффе про газету

Нуньес не будет центральным персонажем. Других подробностей о сериале и сюжетной линии актера пока нет. На данный момент известно, что Нуньес — единственный участник «Офиса», который появится в продолжении, но так как действие происходит в одной вселенной, не исключено появление и других персонажей из оригинального проекта.