Оскар Нуньес вернется к своей роли из «Офиса» в спин-оффе про газету

Оскар Нуньес вернется к роли Оскара Мартинеса в продолжении сериала «Офис». Об этом сообщает Variety.
Действие сериального спин-оффа происходит в той же вселенной, что и «Офис», но рассказывает о работе редакции газеты.
По сюжету команда документалистов, снимавшая когда‑то Майкла Скотта и его подчиненных, в поисках нового материала отправляется на Средний Запад, чтобы рассказать о попытках руководителей непопулярной газеты спасти издание.
Нуньес не будет центральным персонажем. Других подробностей о сериале и сюжетной линии актера пока нет. На данный момент известно, что Нуньес — единственный участник «Офиса», который появится в продолжении, но так как действие происходит в одной вселенной, не исключено появление и других персонажей из оригинального проекта.