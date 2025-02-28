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Причина смерти Мишель Трахтенберг останется неизвестной. Семья отказалась от вскрытия

Сегодня в 06:14
Фото: Cannonball Productions

Причина смерти звезды сериалов «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров» Мишель Трахтенберг останется неизвестной. Об этом пишет Variety.

Семья актрисы отказалась от вскрытия. Родственники могут сделать это, если нет доказательств насильственной смерти или по религиозным соображениям.

По данным полиции, Трахтенберг была найдена без сознания в своей нью-йоркской квартире в среду утром. Прибывшая на место скорая помощь констатировала ее смерть.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. В возрасте девяти лет она получила роль в сериале «Приключения Пита и Пита». Первым опытом актрисы в кино стал фильм «Шпионка Хэрриет».

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