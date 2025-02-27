Блогерша Кьяра Ферраньи появилась на Неделе моды в Милане, хотя ей грозит срок за мошенничество

Ферраньи появилась на показе бренда Dsquared2: она сидела на нем в первом ряду. В СМИ отметили, что инфлюенсер «демонстрировала себя с улыбкой, которой давно не было видно». Возвращение Ферраньи в модный мир в соцсетях встретили двояко.