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Блогерша Кьяра Ферраньи появилась на Неделе моды в Милане, хотя ей грозит срок за мошенничество

Сегодня в 23:06
Фото: chiaraferragni

Итальнская блогерша и модель Кьяра Ферраньи посетила Неделю моды в Милане впервые после разразившегося скандала с мошенничеством — за него девушке по сей день грозит тюремный срок. Об этом написал Vanity Fair.

Ферраньи появилась на показе бренда Dsquared2: она сидела на нем в первом ряду. В СМИ отметили, что инфлюенсер «демонстрировала себя с улыбкой, которой давно не было видно». Возвращение Ферраньи в модный мир в соцсетях встретили двояко.

Дело в том, что одна из самых успешных блогеров в конце 2022 года выпустила серию рождественских кексов. Выручку от их продажи девушка пообещала перевести больнице в Турине на покупку оборудования для изучения рака костей.

Ферраньи так и не перечислила деньги на благотворительность, за что Итальянское антимонопольное управление оштрафовало ее более чем на 1 млн евро. Блогерша обвинила в случившемся сотрудников, якобы допустивших «ошибку коммуникации».

Тем не менее, замять неприятную ситуацию не удалось. Ферраньи обвинили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Суд над инфлюенсером начнется в сентябре. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Скандал лишил Ферраньи контрактов со множеством брендов. Блогерша полтора года не появлялась на светских мероприятиях. За это время она пережила развод: муж Кьяры, рэпер Федез, изменял ей на протяжении всего брака.

Судя по публикациям в соцсетях, карьера Ферраньи постепенно восстанавливается после удара. В феврале модель появилась на обложке румынского журнала Elle.

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