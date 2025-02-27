Блогерша Кьяра Ферраньи появилась на Неделе моды в Милане, хотя ей грозит срок за мошенничество

Итальнская блогерша и модель Кьяра Ферраньи посетила Неделю моды в Милане впервые после разразившегося скандала с мошенничеством — за него девушке по сей день грозит тюремный срок. Об этом написал Vanity Fair.
Ферраньи появилась на показе бренда Dsquared2: она сидела на нем в первом ряду. В СМИ отметили, что инфлюенсер «демонстрировала себя с улыбкой, которой давно не было видно». Возвращение Ферраньи в модный мир в соцсетях встретили двояко.
Дело в том, что одна из самых успешных блогеров в конце 2022 года выпустила серию рождественских кексов. Выручку от их продажи девушка пообещала перевести больнице в Турине на покупку оборудования для изучения рака костей.
Ферраньи так и не перечислила деньги на благотворительность, за что Итальянское антимонопольное управление оштрафовало ее более чем на 1 млн евро. Блогерша обвинила в случившемся сотрудников, якобы допустивших «ошибку коммуникации».
Тем не менее, замять неприятную ситуацию не удалось. Ферраньи обвинили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Суд над инфлюенсером начнется в сентябре. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Скандал лишил Ферраньи контрактов со множеством брендов. Блогерша полтора года не появлялась на светских мероприятиях. За это время она пережила развод: муж Кьяры, рэпер Федез, изменял ей на протяжении всего брака.
Судя по публикациям в соцсетях, карьера Ферраньи постепенно восстанавливается после удара. В феврале модель появилась на обложке румынского журнала Elle.