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Вышел новый трейлер «Баллады об острове Уоллис» c Кэри Маллиган и Томом Басден

Сегодня в 22:21
Фото: Courtesy of Sundance Institute

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Баллада об острове Уоллис», в котором снялись Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды») и Том Басден («Плебеи», «Призраки»).

Он выйдет в кинотеатрах 28 марта и расскажет об эксцентричном миллионере, решившем объединить ради еще одного шоу своих любимых музыкантов. Те некогда играли в группе и были любовниками, но теперь и знать не хотят друг друга.

Роль миллионера по имени Чарльз, который выиграл в лотерее и поселился на отдаленном острове, исполнит Тим Ки («Злобные маленькие письма», «Смотрите, как они бегут». В образах музыкантов в картине появились Маллиган и Басден.

По сюжету Чарльз приглашает артистов к себе домой, чтобы те сыграли для него концерт. Неожиданно те соглашаются, и тогда Чарльз ставит перед собой задачу во что бы то ни стало убедить дуэт вновь поработать вместе.

Режиссером фильма выступил Джеймс Гриффитс. Авторами сценария стали Басден и Ки. Разрабатывала проект продакшен-компания Baby Cow Productions, а дистрибуцией его занимается Focus Features.

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