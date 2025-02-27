Вышел новый трейлер «Баллады об острове Уоллис» c Кэри Маллиган и Томом Басден

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Баллада об острове Уоллис», в котором снялись Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды») и Том Басден («Плебеи», «Призраки»).
Он выйдет в кинотеатрах 28 марта и расскажет об эксцентричном миллионере, решившем объединить ради еще одного шоу своих любимых музыкантов. Те некогда играли в группе и были любовниками, но теперь и знать не хотят друг друга.
Роль миллионера по имени Чарльз, который выиграл в лотерее и поселился на отдаленном острове, исполнит Тим Ки («Злобные маленькие письма», «Смотрите, как они бегут». В образах музыкантов в картине появились Маллиган и Басден.
По сюжету Чарльз приглашает артистов к себе домой, чтобы те сыграли для него концерт. Неожиданно те соглашаются, и тогда Чарльз ставит перед собой задачу во что бы то ни стало убедить дуэт вновь поработать вместе.
Режиссером фильма выступил Джеймс Гриффитс. Авторами сценария стали Басден и Ки. Разрабатывала проект продакшен-компания Baby Cow Productions, а дистрибуцией его занимается Focus Features.