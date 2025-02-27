Извержение Везувия в Помпеях было таким мощным, что могло превратить человеческий мозг в стекло

Группа ученых из 3-го университета Рима, Клаустальского технического университета и Неаполитанского университета выяснила, что извержение Везувия в 79 году было столь сильным, что могло превратить человеческий мозг в стекло. Об этом сообщила публикация в Scientific Reports.
Исследователи обнаружили фрагмент стекла в черепе одного из жителей города Геркулантум, погибшего в результате природной катастрофы, которая также уничтожила Помпеи. Они проанализировали объект и обнаружили, что он сформировался из тканей мозга под воздействием экстремальных температур.
Тело мужчины, как считают специалисты, подверглось влиянию температуры более 510 градусов по Цельсию, а затем резко было охлаждено. Это привело к образованию стекла, которое, по словам ученых, идеально сохранило микроструктуры мозга.
«Эта уникальная находка принадлежит жертве извержения, найденной лежащей в своей постели внутри Коллегиума Августалиума. Это был молодой мужчина примерно 20 лет», — рассказали исследователи.
Ученые отметили, что сформировавшиеся в природе стекла встречаются на Земле нечасто. Тем не менее, в вулканических средах их все же можно найти. Их образованию способствует высокая температура вязкой магмы и ее быстрое охлаждение после извержения.
Специалистам пришлось воссоздать условия, сложившиеся при извержении вулкана, чтобы понять, как же мягким тканям тела удалось не сгореть, а пройти процесс витрификации — превращения в стекло.
«Мозг, хотя и не был полностью разрушен во время нагрева, вероятно, был серьезно поврежден и распался на небольшие субсантиметровые части — те, что и были обнаружены — способствуя теплообмену во время охлаждения», — посчитали исследователи.
Они добавили, что кости черепа и позвоночника могли частично защитить ткани мозга от прямого контакта с горячим облаком пепла, что предотвратило их полное испарение и позволило сохранившимся частям позднее охладиться.
«Мозговая ткань, изученная здесь, является единственным известным случаем сохранившейся витрификации человеческой ткани в результате охлаждения после нагревания до очень высоких температур», — подчеркнули ученые.