Шэрон Стоун снимется в третьем сезоне «Эйфории»

Американская актриса Шэрон Стоун, известная по фильмам «Основной инстинкт» и «Казино», снимется в третьем сезоне сериала «Эйфория». Об этом сообщил Variety.
Какую роль исполнит артистка, пока неизвестно. Стоун призналась, что «нет ничего более захватывающего», чем работать с командой «Эйфории». Она назвала создателя сериала Сэма Левинсона гением и охарактеризовала актерский состав шоу как «глубоко трогательный».
Помимо Стоун, к сериалу присоединятся Росалия, Маршон Линч, Кадим Хардисон, Адевале Акиннуойе-Агбазе, Тоби Уоллес, Даррелл Бритт-Гибсон, Присцилла Дельгадо, Джеймс Лэндри Эберт и Анна Ван Паттен.
Кроме того, к своим ролям вернутся Зеная, Сидни Суини, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Эрик Дейн, Алекса Деми, Мод Апатау, Марта Келли, Хлоя Черри, Колман Доминго и Доминик Файк.