Шэрон Стоун снимется в третьем сезоне «Эйфории»

Какую роль исполнит артистка, пока неизвестно. Стоун призналась, что «нет ничего более захватывающего», чем работать с командой «Эйфории». Она назвала создателя сериала Сэма Левинсона гением и охарактеризовала актерский состав шоу как «глубоко трогательный».