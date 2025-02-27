Бен Барнс пожалел о съемках в «Дориане Грее» из‑за негативной реакции зрителей

Британский актер Бен Барнс пожалел о съемках в фильме «Дориан Грей» из‑за негативной реакции на него зрителей. Об этом артист признался в подкасте «Good Vibrations», сообщил Independent.
Актер вспомнил, как изменилось его отношение к проекту. Во время съемок он был им очень доволен. Барнс подчеркнул, что вместе с режиссером Олли Парком и актером Колином Фертом верил, что проект получится шедевром.
Но когда публика не оценила картину, Барнс пожалел об опыте работы над «Дорианом Греем». Артист винил себя за то, что не вложился в роль в полной мере. «И с тех пор я фильм не смотрел, честно говоря», — отметил он.
Барнс добавил, что после съемок в фильме стал «меньше бояться» полностью погружаться в работу над ролями. «Это бло начало пути к большей приверженности и отказу от цинизма, отказу от саморефлекции и просто к большей открытости», — поделился актер.